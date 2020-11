'정글의 법칙' 김병만 "국내 생존, 외국보다 힘들어"

[아시아경제 김봉주 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 해외길이 막힌 SBS '정글의 법칙'이 국내에서 새로운 생존기를 쓰고 있다. 10년째 수많은 나라의 정글을 돌아다니는 '족장' 김병만(45)도 국내에서의 생존 도전은 처음이다.

김병만은 9일 열린 '정글의 법칙' 국내 편 온라인 기자간담회에서 "국내는 굉장히 익숙하다. 어렸을 때 시골에서 자랐기 때문에 항상 보던 산과 바다"라면서도 "막상 생존이라는 주제로 깊이 들어가 보니 다른 나라보다 어렵더라"고 했다.

김병만은 "먹을 게 많지 않았고 잡기 어려웠다. 해외 바다는 덥지만 한국은 차갑고 사납다. 오래 있기 힘들었다. 생각보다 어려웠다"며 "개인적으로 힘들었지만 생존 기간이 길지 않아 버틸 수 있었다"고 전했다.

이번 '제로포인트' 편에는 '골프 여제' 박세리를 비롯해 가수 개리, 개그맨 이승윤, 허경환, 배우 윤은혜, 기도훈 등이 김병만과 함께한다. 김병만은 "이제 모든 멤버들이 다 각자의 역할을 한다"면서 팀워크를 강조했다.

