KDFT 한국 디지털 포렌식 기술표준원㈜ 서울북부지방법원센터 오픈, 디지털 포렌식의 대중화 사업 박차

최근까지 논란이 됐던 ‘검언유착’ 의혹, ‘텔레그램 n번방’, 몰카범죄 등 다양한 사건에서 디지털 포렌식(Digital Forensic)이 활용되며 해당 기술에 각계의 이목이 집중되고 있다. 4차 산업혁명 시대가 도래하며 디지털 전환이 일상화되며 디지털 포렌식의 활용도가 크게 증가한 것이다.

디지털 포렌식으로 더 많은 데이터를 복구하기 위해선 무엇보다 원본이 훼손되지 않게끔 사용 최소화하고 빠르게 방문하여 포렌식을 진행해야 한다. 특히, 포렌식으로 분석된 증거감정서로 법적 효력을 발휘하고 싶을 경우엔 위변조가 일어나지 않은 무결성한 데이터여야 하기에 업계에서는 이를 ‘속도전’이라고 칭하기도 한다.

이에 디지털 포렌식 전문기업 KDFT 한국 디지털 포렌식 기술표준원㈜(이하 KDFT)은 디지털 포렌식 대중화 사업의 일환으로 KDFT 센터 설립을 시작했다. 이는 디지털 포렌식 업계 최초로 진행되는 브랜드 확장 사업으로, 본사 방문이 어려운 경우에도 각 센터를 통해 KDFT만의 차별화된 디지털 포렌식 기술력을 느낄 수 있다.

KDFT에 따르면, 대도약의 신호탄으로 서울북부지방법원 후문에 ‘KDFT 서울북부지방법원센터’가 설립되었으며, 추후 센터를 전국적으로 확장할 예정이라고 밝혔다.

이러한 센터로의 확장은 ‘디지털 포렌식은 누군가를 도울 수 있는 따뜻한 기술’이기에 센터의 확장으로 선한 영향력을 이어가겠다는 KDFT 최규종 대표의 이념에서 시작했다.

대법원에 등재된 특수감정인으로 'SBS 그것이 알고 싶다', 'MBC PD수첩', 'TV조선 탐사보도 세븐' 등 국내 유수의 방송사에 디지털 포렌식 자문 관련 출연 및 취재에 협조해온 KDFT 최규종 대표는 세월호 침몰사고의 진상규명을 위해 디지털 포렌식 무상 재능 기부로 피해 학생들의 휴대폰 데이터를 복구하여 스모킹 건을 제공하는 등 공익적인 활동을 진행한 바 있다.

2008년부터 국내 디지털 포렌식 분야를 개척하며 디지털 포렌식의 전문성을 높이고 각 부처 및 국내 유수 기업과의 제휴, 협업을 바탕으로 디지털 포렌식 수사 협조를 진행하여 각계에서의 신뢰를 견고히 다져왔다는 평을 받는 KDFT는 '광원 및 필터를 이용한 정렬 수단을 구비한 휴대용 전자기기 데이터 복구용 디지털 포렌식 장치'와 '클라이언트 커스터마이징 기반의 디지털 포렌식 서비스 제공 시스템' 등 디지털 포렌식 시스템과 장비에 관련된 특허를 획득하여 유형별 맞춤 포렌식 솔루션을 제공하고 있다.

이러한 기술력을 기반으로 KDFT에서는 이미 포렌식 결과가 나온 사건일지라도 의뢰 건에 한하여 다시 정밀 포렌식 하여 정확한 증거를 획득해 진실을 입증할 수 있도록 조력하는데, 최근 대전고등법원에서 촉탁 받아 포렌식 감정한 사건의 경우 국립과학수사연구원의 포렌식 결과에 대한 새로운 단초를 제공하여 또 다른 가능성을 제시해 결과를 뒤집기도 했다.

위 사례처럼 최근에는 각종 사건에서 디지털 포렌식으로 분석된 증거감정서가 법적 효력을 발휘하는 경우가 많은데, 디지털 포렌식 5대 원칙을 준수하지 않고 일반적인 데이터복구를 통해 제공되는 증거감정서의 경우 신뢰성이 떨어질 뿐 아니라 법적 효력으로 인정받지 않을 수 있기에 주의를 요한다.

디지털 포렌식 5대 원칙이란 정당성의 원칙, 신속성의 원칙, 무결성의 원칙, 연계보관성의 원칙, 재현의 원칙을 의미하며, KDFT에서는 이를 준수하여 포렌식 분석 보고서와 의견서, 증거감정서를 제공하기에 법적 효력으로 인정받을 수 있다.

KDFT 최규종 대표는 “추후 전국구로 확장 예정인 KDFT 센터와 관련하여 러브콜이 잇따르는 데에는 십 수년간 법원 및 정부기관 등으로부터 포렌식 감정을 다수 촉탁 받은 노하우로 쌓은 다양한 레퍼런스에서 기인한 신뢰 덕분이라 생각한다”며 “KDFT 서울북부지방법원센터 설립을 시작으로 디지털 포렌식 기술 쉐어를 통해 기업에는 최적화된 맞춤 솔루션을 제공하고, 사회공헌 활동에도 힘을 보태겠다”고 덧붙였다.

