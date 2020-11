입시학원 ‘다온에듀’, 온라인 강의 통합 시청 플랫폼 구축…수험생들 주목

오프라인에서 이뤄지고 있는 다양한 학원 강의를 하나의 사이트에서 시청 가능하도록 통합한 다온에듀의 인터넷 강의 플랫폼이 주목받고 있다.

다온입시학원의 원감 선생님이 자신의 경험을 녹여 선보이는 해당 플랫폼은 수강생이 원하는 수업내용을 우선순위로 제공한다. 사회적 거리 두기로 인해 모든 수업을 온라인으로 진행했던 코로나 시대와 그 이후의 포스트 코로나 시대의 최적화된 비대면 내신대비 인강 사이트이다.

재수생과 수능이 주 타깃이었던 기존의 온라인 강의와는 다르게 다온에듀는 현역을 주 타깃으로 설정하여 중학교 1학년부터 고등학교 3학년까지 기초, 적용, 심화, 고난도, 실전 등 자신들의 수준에 맞게 들을 수 있는 세부적인 강의들을 준비해놓고 있다. 그뿐만 아니라 현역에 최적화된 인강 사이트인 만큼 각종 내신을 대비할 수 있는 디테일한 분석 강의를 하나둘씩 선보이고 있다.

전주지역 대규모 입시학원으로 단단한 입지를 다진 전주 다온입시학원이 다온edu와 업무협약을 맺음으로써 다온edu의 강의를 통해 다온입시학원이 실제로 시범수업을 진행하고 있다. 최근 코로나로 인해 타격을 받은 타 학원들과는 다르게 결손 부분 없이 아이들의 내신이 잘 관리되어 점수 향상의 효과를 톡톡히 보고 있다.

관계자는 “시범수업은 다온입시학원 강사와 진행 하였으나, 소속된 강사가 아닌 전국 학원들을 대상으로 하기 때문에 아직 빛을 보지 못한 숨겨진 스타강사와 교육 커리큘럼을 발굴할 수 있다는 장점이 있다. 여러 학원과 협약을 맺어 수강생들이 다양한 온라인 강의를 접할 수 있도록 제공할 것이다”라고 밝혔다. 또한 “인강의 효용성이 입증되면 인강과 학원을 결합한 새로운 모델의 지식플랫폼도 런칭할 계획”이라고 덧붙였다.

현재 사회적 거리 두기가 1단계로 완화된 상태이나, 아직은 코로나 바이러스로부터 완전히 안전한 상황이 아니다. 따라서 입시를 준비하는 학생들이나 학생들의 수업을 진행해야 하는 학원들이 다온에듀의 플랫폼을 효과적으로 사용할 수 있어 수요가 많을 것으로 예상된다.

한편, 다온에듀의 온라인 통합 서비스는 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며 11월 말에 정식 오픈 예정이다.

