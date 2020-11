올해 마지막 서울 핸드메이드 전시 'K-핸드메이드페어·일러스트레이션페어', 오는 19일 코엑스에서 개최

채식박람회 'K-비건페어 2020' 동시개최

관람객 2차 사전등록 입장권 30% 할인

다양한 기획전 및 풍성한 부대행사와 이벤트가 마련된 'K-핸드메이드페어 2020'이 오는 11월 19일부터 22일까지 코엑스 D홀에서 개최된다.

'K-비건페어 2020'과 동시 개최되는 이번 행사에는 'Hand to Earth' 특별 기획전이 준비되어 있다. 친환경 제품을 직접 비교 구매할 수 있어 '내 손으로 직접 실천하는 환경보호'라는 주제에 걸맞은 소비관을 형성할 수 있는 기획전이다.

전시장 내 무대에는 꽃 풍선 만들기, 화과자 원데이클래스, 간단한 꽃 포장 배우기 등 부대행사가 예정되어 있다. 평소 접하기 어려운 독특한 원데이클래스에 실용적인 정보까지 전달하는 유익한 행사다. 비거니즘의 현재와 미래를 이야기하며 관람객들의 지적 호기심을 충족시켜줄 유명 NGO 활동가와 작가, 의사 등 관련 전문가들의 수준 높은 세미나도 진행된다.

향수, 미니어처, 키링 등 누구든 쉽게 핸드메이드 제품을 만들 수 있는 '체험 라운지'도 준비되어 있다. 체험 라운지에서는 전문가의 지도하에 꿀팁을 전수 받을 수 있다.

수제 오디오 아티스트 박용수 교수 특별 초청전인 '행복소리'는 지친 현대인들의 눈과 귀를 행복하게 해 줄 공간이다. 박 교수는 과학기술과 문화기술을 융합시켜 부표, 도자기, 나무 등 소재마다 가지고 있는 독특한 소리를 직접 만든 스피커에 담아내고 있다. 박 교수의 작품은 관람객에게 핸드메이드 제품의 진정한 가치와 희소성을 인식시켜줄 것으로 보인다.

'K-핸드메이드페어 2020'에 방문할 관람객들의 가슴을 따스하게 만들어줄 이벤트도 준비되어 있다. '아티스트 팬덤전'의 일환인 '내손내뽑 아티스트 응원 이벤트'는 행사장에서 홍보 중인 아티스트를 직접 만나 응원하는 이벤트이다. 관람객은 마음에 드는 작품과 아티스트의 부스 정보를 우수작 응원 QR코드로 제출해 참여 가능하며, 참여한 관람객 중 10명을 추첨하여 상품권을 제공할 예정이다.

동시 개최되는 'K-일러스트레이션 존'에는 '나도 일러스트레이터다' 이벤트가 마련된다. 관람객들은 현장에 비치된 도구들로 손이 가는 대로 자유롭게 표현한 그림을 행사 전시대에 부착하면 응모 완료된다. 참여 관람객 중 3명을 선정해 경품을 제공할 예정이다.

행사장을 방문한 관람객 모두가 참여 가능한 '관람후기 이벤트'도 있다. 방문 후 자신의 SNS에 해시태그 'K핸드메이드페어2020'과 함께 후기를 작성하면 자동으로 응모가 완료된다. 행사 종료 후 20명을 추첨해 특별한 경품을 제공할 예정이다.

주최사인 한국국제전시는 이번 행사 기간동안 방역에 만전을 기할 예정이다. 마스크 착용, 발열 체크, 행사장 내부 손 소독제 비치, 비닐장갑 착용, 문진표 필수 작성 등 참여 아티스트와 관람객 모두 안전한 환경 속에 행사를 즐길 수 있도록 철저하게 준비 중이다.

한편 'K-핸드메이드페어&일러스트레이션페어 2020'은 오는 11월 18일(수)까지 홈페이지에서 2차 사전등록 시 30% 할인된 금액인 7,000원에 입장권을 구매 가능하며, 각종 티켓 판매 사이트 및 소셜커머스를 통해서도 할인티켓 구매가 가능하다. 행사 관련 자세한 사항은 공식 홈페이지를 참고하거나, 이메일 또는 전화로 문의하면 된다.

박진우 기자 mail00@asiae.co.kr