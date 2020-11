[AI 실시간 투자 분석] 4분기 안정적인 수익률이 기대되는 종목

인공지능 투자비서 AI라씨로가 분석한 결과에 따르면, 11월 9일 씨에스윈드, 우리기술, 코세스 등이 3년 최고 수준의 영업이익을 기록한 것으로 나타났다.

AI투자비서 라씨로는 3년 중 최고 영업이익 기록하며 앞으로 안정적인 성장 추세를 보일 것 같은 종목에 대한 정보를 제공하고 있다. 투자자들은 본 정보를 통해 경쟁사 대비 매출액 증감률은 물론 3년간 분기별 매출액을 한눈에 확인할 수 있다.

[실적속보] 3년 최고 영업이익 종목 (전체보기▶)

또한 업종 대비 투자지표를 비교해 볼 수 있으며, 실적 발표 직전 5일간, 외국인과 기관, 개인의 순매수 현황도 확인해볼 수 있다.

씨에스윈드 씨에스윈드 112610 | 코스피 증권정보 현재가 130,500 전일대비 17,500 등락률 +15.49% 거래량 1,051,486 전일가 113,000 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 씨에스윈드, 3분기 사상 최대 매출 2733억원…전년대비 47%↑씨에스윈드, 3분기 영업익 317억원…전년비 73.5% 증가씨에스윈드, 풍력에너지 테마 상승세에 4.24% ↑ close , 우리기술 우리기술 032820 | 코스닥 증권정보 현재가 1,300 전일대비 30 등락률 +2.36% 거래량 7,211,347 전일가 1,270 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 【전문가추천】 월요일 (9일) 꼭 잡아야 하는 테마 'TOP3' 우리기술, 한전 자회사와 해상 풍력발전 연내 수주 '의회안건 상정'【화제의테마】 내일 (28일) 급상승 시작하는 '핵심 테마' 4選 close , 신성이엔지 신성이엔지 011930 | 코스피 증권정보 현재가 4,055 전일대비 930 등락률 +29.76% 거래량 187,044,005 전일가 3,125 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 美中에서 불어오는 훈풍에 ‘주가급등’! 오늘만 가능한 테마!신성이엔지, 커뮤니티 활발... 주가 12.96%.신성이엔지, 코로나19(음압병실/음압구급차) 테마 상승세에 4.73% ↑ close , 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 52,200 전일대비 4,300 등락률 +8.98% 거래량 15,538,218 전일가 47,900 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 한화솔루션, 검색 상위 랭킹... 주가 4.38%공정위 한화솔루션 檢고발…"총수 누나일가 부당지원"[주간증시 리뷰]대선 끝나자 코스피 2400 '껑충'…지수 오르자 11월 첫 주만 3.3조 판 개인 close , HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 11,900 전일대비 1,650 등락률 +16.10% 거래량 28,170,938 전일가 10,250 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 HMM, 검색 상위 랭킹... 주가 14.63%HMM, 해운 테마 상승세에 8.29% ↑【전문가추천】 월요일 (9일) 꼭 잡아야 하는 테마 'TOP3' close

