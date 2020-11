'美대선' 바이든 "우리가 이길 것…개표 종료까지 침착함 유지해달라"

6일 늦은 밤 연설서 "최종 승리 선언은 아직"…"선거인단 300명 이상 확보 향해"

코로나19·경기회복 등 집권 후 언급…"집권하면 미국 전체 대표해야"

[아시아경제 정현진 기자] 미국 대통령선거에서 우위를 점한 조 바이든 민주당 대통령 후보가 6일(현지시간) "이 선거에서 우리가 이길 것"이라면서 개표가 모두 마무리될 때까지 침착함을 유지해달라고 말했다. 최종 승리 선언 시점은 뒤로 미루면서도 집권하게 되면 곧바로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응, 경기 회복 등에 적극적으로 나서겠다면서 향후 계획을 내놓았다.

CNN방송 등에 따르면 바이든 후보는 이날 늦은 오후 델라웨어 윌밍턴에서 진행한 연설을 통해 "시간이 지날수록 대선 승리가 명확해지고 있다"면서 이같이 밝혔다. 그는 "아직 최종 승리 선언은 하지 않겠다"면서도 "하지만 숫자들이 말하고 있다. 우리는 이 선거에서 승리할 것"이라고 힘주어 말했다.

바이든 후보는 "어제부터 일어난 일을 봐라. 24시간 전 우리는 조지아에서 뒤졌지만 지금은 앞서고 있다. 우린 그곳(조지아)에서 이길 것"이라고 말했다. 또 현재 초접전 상태로 집계가 진행 중인 펜실베이니아와 네바다, 애리조나에서도 승리를 하게 될 것이라면서 "우리는 선거인단 300명 이상 확보의 길로 가고 있다"고 덧붙였다.

바이든 후보는 "유념해야할 것은 정말 침착함을 유지해야한다는 것"이라면서 개표가 모두 마무리 될 때까지 개표 상황을 지켜봐줄 것을 요청했다. 특히 도널드 트럼프 대통령 측이 '사기 선거' 등을 주장하며 소송전을 불사하고 있는 점을 감안한 듯 "미국 내에서 분열이 있을 수 있고 동의를 못하는 상황도 발생할 수 있으며 토론해야 할 문제도 있다"고 말하면서도 "하지만 현 문제를 해결하고 분열을 해소하는 것, 사람들의 삶을 긍정적으로 만드는 것이 정치의 최종 목적"이라고 강조했다.

바이든 후보는 "내가 대통령이 되면 첫 책무는 미국 전체를 대표하는 것"이라면서 "미국 전체에 귀를 기울이는 것이 제 임무이자 가장 큰 책임이라 생각한다"고 말했다. 그러면서 "기후변화와 코로나19, 경제와 같은 여러가지 문제가 있기 때문에 국내에서 계속 전쟁을 할 순 없다"고 강조하고 "미국은 모든 것을 이뤄냈고 이번 선거에서도 그렇게 할 수 있으리라 생각한다"고 외쳤다.

