美 대선 후 '추가 부양책' 관건…민주·공화 이견 커

[아시아경제 조슬기나 기자] 미국 대통령 선거 이후 본격화될 추가 경기부양패키지 규모를 놓고 민주당과 공화당 지도부의 이견이 이어지고 있다. 이대로라면 대선 직후 급물살은커녕, 기대했던 연내 타결 가능성이 더 낮아질 수 밖에 없다는 우려가 나온다.

6일(현지시간) 경제매체 CNBC 등에 따르면 11·3 선거 이전 하원에서는 민주당 주도로 2조2000억달러 규모의 추가 부양법안이 통과됐다. 또한 상원에서는 공화당 주도의 5000억달러 규모 부양법안이 발의됐다.

양측은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응, 경기 부양이 시급하다는 사실에 공감대를 형성하면서도 추가 경기부양책의 규모에 대해서는 엇갈린 의견을 보이고 있다.

특히 이번 대선 결과, 민주당이 행정부와 의회를 모두 장악하는 블루웨이브 가능성이 낮아지면서 추가 경기부양책 규모는 다소 축소될 수 밖에 없을 것이란 관측이 나온다.

미치 매코널 공화당 상원 원내대표는 이날 지역구인 켄터키주에서 기자들과 만나 10월 실업률(6,9%)이 전월보다 낮아졌다고 언급하며 "3조달러를 더 쏟아붓기보다는 소규모 패키지가 더 적절하다는 내 주장에 힘을 실어주는 것"이라고 주장했다. 래리 커들로 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장 역시 "우리는 2조~3조(달러)에는 관심이 없다"고 말했다.

반면 민주당 1인자인 낸시 펠로시 하원의장은 공화당의 소규모 부양책이 "전혀 매력적이지 않다"며 "우리가 검토해야할 대상이 아니다"라고 대규모 추가부양 패키지가 필요하다는 입장에서 물러서지 않았다. 그는 미국의 코로나19 일일 신규확진자가 전날 사상 최대인 12만명을 돌파한 사실을 언급하며 "우리가 행동에 나서야 한다는 요구가 그 어느때보다 커졌다"고 목소리를 높였다.

현재 상원은 공화당이 다수를 차지할 것이 유력하다. 대선과 함께 치러진 상원의원 선거 결과 민주당과 공화당은 각각 48석을 확보한 상태다. 상원 100석 중 아직 승부의 향방이 결정되지 않은 4곳은 공화당 텃밭으로 불리는 조지아 2석, 노스캐롤라이나1석, 알래스카1석 등이다.

다만 이 가운데 내년 1월 결선투표까지 이어질 것으로 예상되는 조지아 2석이 민주당으로 향할 경우 50 대 50 동률 구도가 만들어질 수도 있다. 이 경우 민주당으로선 주요 공약 추진 시 공화당의 견제를 막아낼 수 있게 된다. 정치매체 더 힐은 공화당 텃밭에서 민주당이 2석을 차지하는 것이 어려울 수 있다면서도 현재 민주당은 상원 장악을 위한 희망의 불씨를 살리고 있다고 분위기를 전했다.

