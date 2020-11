[아시아경제 김봉주 기자] 배우 안보현이 새로 이사한 집을 공개했다.

안보현은 "금융기관의 힘을 빌려서 생애 처음으로 전셋집에 오게 됐다. 첫 아파트다"라고 고백했다.

안보현은 나무와 대리석이 조합된 인테리어에 대해 "친구들과 직접 도배했고, 발품팔아 모두 새 조명으로 교체했다"며 셀프 인테리어로 완성한 집을 소개했다. 다양한 조명도 눈길을 끌었다.

안보현은 "친구들이 도와줘서 비용이 적게 들었다"며 친구들이 선물한 냉장고도 소개했다. 그러면서 "친구들이 서울에 오면 숙박을 해결하는 대신 첫 전셋집이라고 곗돈 있는 걸로 선물해줬다"고 설명했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr