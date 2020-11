바이든, 펜실베이니아서 역전..당선 확정 임박(상보)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 민주당 대선후보가 조지아주에 이어 펜실베이니아주에서도 도널드 트럼프 대통령에 역전했다.

6일(현지시간) 오전 9시 현재 95% 개표가 진행된 가운데 펜실베이니아주에서 바이든이 49.4%의 득표율로 트럼프 대통령에 0.1%포인트차로 앞서기 시작했다.

바이든은 329만5304표를 득표해 328만9717표를 득표한 트럼프 대통령에 5600여표 차로 우세를 보이고 있다.

바이든은 펜실베이니아쥬에서 개표 초반 트럼프 대통령과 격차가 크게 벌어졌지만 이후 우편투표 개표가 이뤄지며 격차를 줄이다 결국 개표 막판 역전에 성공했다.

바이든이 20명의 선거인단이 걸린 펜실베이니아주에서 승리를 확정할 경우 조지아주의 승패와 관계없이 대선 승리를 확정지을 수 있다. 현재 뉴욕타임스는 바이든이 253명의 선거인단을 확보한 것으로 파악하고 있다. 펜실베이니아에서 승리할 경우 대선 승리를 위한 270명을 넘어서게 된다.

바이든은 조지아주에서도 98% 개표 현재 역전에 성공해 0.1%포인트, 5000여표 차로 앞서고 있다.

