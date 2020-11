전남도의회, 파업 참여 ‘돌봄전담사’ 복귀 전 코로나19 검사 필요

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남도의회 교육위원회(위원장 유성수)는 6일 열린 여수·광양·담양·곡성·구례·고흥교육지원청에 대한 행정사무 감사에서 “돌봄전담사 중 파업 참여자들이 학교에 복귀할 때 코로나19 검사를 받은 후 출근할 수 있도록 해 혹시 모를 학교 전파를 사전 예방할 필요가 있다”고 말했다.

전국 초등 돌봄전담사들이 6일 세종시에 있는 교육부 청사 앞에서 1차 총파업을 했다.

전국 각지에서 초등 돌봄전담사들이 모이는 대규모 집회에 전남 지역 초등 돌볼 전담사들의 참여율도 상당히 높은 것으로 알려졌다.

이에 전라남도의회 교육위원회는 “돌볼 전담사들이 전국에서 모이는 대규모 집회에 참여한 만큼 코로나19 감염 위험에 노출되었을 수도 있어 학교별 참여자를 정확히 파악할 필요가 있다”며 “학교 복귀전에 코로나19 진단 검사를 받은 후 출근할 수 있도록 조치해 학생들에게 코로나 감염이 전파되는 일이 없어야 한다”고 강조했다.

