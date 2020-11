김희철, 코로나19 확진자와 동선 겹쳐…검사 후 자가격리

[아시아경제 김봉주 기자] 슈퍼주니어 멤버 김희철이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자와 동선이 겹쳐 검사받은 뒤 자가격리에 들어갔다.

6일 오후 슈퍼주니어는 네이버 V라이브 SMTOWN 채널을 통해 '슈퍼주니어의 초대 : 미리 우리(E.L.F.)에게 보여줄게'라는 제목으로 생방송을 진행했다.

하지만 이날 방송에는 김희철이 함께하지 못했다. 이에 대해 이특은 "희철이가 코로나19 확진자와 동선이 겹쳐서 자체적으로 코로나19 검사를 받았다"고 밝혔다.

이특은 "권고 사항에 따라 내일(7일) 오전까지 자가 격리를 해야하기 때문에 오늘 이 자리에는 참석하지 못했다"고 말했다.

김희철의 코로나 검사 결과는 7일 오전 중 나올 것으로 보인다.

한편 오늘로 데뷔 15주년을 맞이한 슈퍼주니어는 2005년 정규 1집 '슈퍼주니어 05'로 데뷔한 뒤 'Miracle(미라클)' 'SORRY, SORRY(쏘리 쏘리)' 'Devil(데빌)' 등의 히트곡을 남겼다.

