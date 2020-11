美 실업률 6.9%‥전월대비 1%포인트 하락(상보)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국의 10월 신규 고용건수가 63만8000건으로 예상치를 크게 웃돌았다. 실업률은 6.9%대를 기록하며 6%대에 진입했다.

6일(현지시간) 미 노동부 발표에 따르면 10월 신규고용은 63만8000건으로 다우존스가 집계한 시장 예상치 53만건을 상당폭 초과했다. 다만 전달의 67만2000건 증가에 비해서는 감소해 신규고용 증가폭은 감소세를 보였다.

고용 증가와 함께 실업률은 6.9%를 기록했다. 실업률은 전월의 7.9%에서 1%포인트가 하락했다. 시장 예상치 7.7%보다도 낮은 깜짝 성과로 평가된다.

CNBC방송은 이번 주 미국에서 연이어 하루 10만명 이상의 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 환자가 발생하는 상황에서도 실업률 하락이 두드러졌다고 평했다.

미국 고용지표 발표 후 뉴욕증시 주요 지수들은 선물시장에서 낙폭을 줄이고 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr