[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 6일 저녁 5시30분께 경북 영양군 일월면 야산에서 불이 나 임야 2㏊(6050평)를 태웠다.

소방당국은 소방차 13대와 소방대원, 영양군청 공무원, 남부산림청 직원 등 200여명을 투입, 밤 9시께 큰 불길을 잡았으나 험한 산세로 인해 완전 진화에 어려움을 겪고 있는 것으로 알려졌다.

바람은 초속 1.5m 정도에 불과해 불이 크게 번지지는 않고 있지만, 소방대원들은 70도에 달하는 산비탈에 접근하지 못해 진화 작업에 어려움을 겪고 있다.

남부지방산림청 관계자는 "밤 10시 이후 잔불 정리중"이라며 "정확한 피해 규모는 내일 알 수 있을 것 같다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr