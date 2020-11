티제이웹, 기업 ㆍ 브랜드 홈페이지 제작 특별 프로모션

반응형 홈페이지 No.1 브랜드 티제이웹에서 기업ㆍ브랜드 홈페이지 제작 특별 프로모션을 진행한다. 어느때보다 힘들었던 2020년, 중소기업ㆍ소상공인에게 한해의 무난한 마무리와 2021년엔 더욱 비상하길 기원하는 의미를 담았다.

이번 프로모션의 참여 조건은 조금 톡특하다. 동종 업체에서 받은 견적서를 첨부하면 그보다 최소 5% 할인된 가격에 제공한다는 것이다.

정부지원금 ㆍ 홈페이지 견적 상담 7년, 5000건 이상 경력의 티제이웹은 그간 누적된 데이터를 바탕으로 단순 가격 경쟁이 아닌, 합리적인 상품 및 서비스 제공을 위해 가격은 물론 상품성 개선 등 지속적인 연구를 진행하고 있다. ‘소비자에게 더 명확한 기준을 제시하여 올바르게 상품을 선택 할 수 있도록 제시한다’는 티제이웹의 취지를 알 수 있다. “비교해보시면 분명 만족할만한 결과가 있을 것” 이라며 포부를 내보였다.

이번 홈페이지 제작 프로모션은 티제이웹 홈페이지의 견적문의 메뉴를 통해 참여가 가능하다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr