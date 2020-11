“깨끗한 위생 매장 만들기 앞장!” 업계 최초 환기청정시스템과 공기청정기 도입으로 PC방창업 대표브랜드 아이센스리그PC방 클린존 보장!

PC방창업 대표브랜드 아이센스리그PC방이 코로나 시기에도 철저한 위생관리에 신경쓰며 클린존 PC방으로 인식되면서 고객들의 방문이 꾸준하게 늘어남에 따라 가맹점들이 높은 매출을 기록하고 있다.

아이센스리그PC방은 코로나 이전인 2018년 업계 최초로 환기청정시스템을 도입하였고, 위생 및 소독에 앞장서며 안심클린PC방매장으로 전 가맹점을 운영해왔다.

아이센스리그PC방 관계자는 “장기간 코로나로 인해 매장 내 철저한 위생은 생활화되었다. 전 매장 알코올 소독을 해서 철저한 위생관리를 진행하는 것은 물론, 공기청정기 가동, 환기청정 시스템 가동, 손소독제 비치, 방역업체 소독, 24시간 매장청소 관리로 위생관리에 중점을 두고 있다” 라고 전했다.

각 매장 직원들은 고객들이 안심하고 방문할 수 있도록 정기적인 시간마다 친환경 살균 소독제 크린콜이 담긴 분무기로 책상, 키보드, 마우스, 출입문 손잡이 등 매장 내 모든 시설물에 대해 철저히 소독을 진행하고 있기 때문에 클린존 PC방매장으로 인정받고 있다.

특히 현재 아이센스리그PC방에서 대표 직영점 2곳을 지정하여 공기청정 공간을 테스트 중이다. IoT(사물인터넷) 기반의 공기질 측정기로 측정된 실시간 측정 데이터를 기반으로 환기청정기(공기순환기)를 가동해 나쁜 공기는 외부로 배출하고 맑은 외부 공기를 유입시킨다. 이를 통해 미세먼지(PM 10), 초미세먼지(PM 2.5), 이산화탄소, 온도, 습도, 휘발성유기화합물(VOCs) 등 6가지 실내공기질 요소를 실시간으로 관리한다.

아이센스리그PC방 관계자는 “아이센스는 모든 가맹점 시공에 있어 손님 좌석 쪽 급기와 배기에 최고 수준의 설비로 설치하고 있다. 좌석/흡연실/주방을 각각 독립배기 시스템으로 시공을 기본으로 급기 역시 최고급으로 시공되어 상쾌한 산소공급을 통한 쾌적한 게임환경을 조성하고 있다”고 전했으며 덧붙여 “앞으로도 아이센스 공기청정 공간에서 이용하는 고객들이 실제 우수한 공기를 마실 수 있을 뿐만 아니라 이를 눈으로도 확인할 수 있어 더 안심하고 방문하게 될 것”이라고 말했다.

한편, 아이센스리그PC방은 PC방 브랜드 중 유일하게 PC방창업을 위한 예비창업자에게 사업설명회를 진행 중이다. 사업설명회 참석한 예비창업자들에게 5,000만원 이자 본사 지원과 재창업 대당 1만원 보험 창업혜택이 제공될 예정이다. 현재 창업혜택으로 인해 예비창업자들의 문의가 폭주하고 있다는 것이 아이센스리그PC방 측의 설명이다. 현재 홈페이지 신청 폭주로 인해 아이센스리그PC방 사업설명회는 신청한 예비 점주를 대상으로 초대장을 발송하는 사전 예약제로 진행되며 이번 사업설명회는 11월 9일(월) 오후 2시 서울 구로구 본사에서 진행할 예정이다.

아이센스리그PC방은 PC방 프랜차이즈 최초 박명수가 모델로 활동 중인 업체로 22년 컨설팅 경력을 가진 프랜차이즈 전문 기업이다. 아이센스리그PC방은 직영점 10개와 전국으로 약 700개 이상의 가맹점을 개설하였고, 아이센스리그PC방 브랜드 외에 만화카페 벌툰, 치킨의 민족, 스터디카페 초심, 꼬치의 품격 등 다양한 브랜드가 함께 운영되고 있는 대형 프랜차이즈 기업이다.

