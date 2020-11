입주와 동시에 쾌적한 생활까지… 브랜드 오피스텔 ‘루원시티 2차 SK 리더스뷰’

입주와 동시에 생활 인프라 사용이 가능한 도시개발지구에서 분양하는 오피스텔에 수요자들의 관심이 모아지고 있다.

일반적으로 택지ㆍ도시개발지구는 개발이 완료되기까지 적지 않은 시간이 걸린다. 그러다 보니 입주 시작 초기에는 기반시설이 부족해 생활에 대한 불편을 감수해야 하는 것이 보통이다. 하지만 완성형 택지지구는 교통을 비롯해 교육시설, 상업시설, 공공시설 등의 조성이 마무리 단계에 있어 당장 입주해 살아도 편리한 주거생활이 가능하다.

특히 지구 내 조성되는 오피스텔의 경우 소형아파트 공급이 적은 탓에 소형아파트의 대체 거주지로 주목을 받는 경우가 많다. 여기에 최근 대형 건설사의 브랜드 오피스텔이 공급되는 경우도 많아 내부 설계 및 단지 구성도 우수해 싱글이나 신혼부부 등에게 인기가 높다.

이러한 장점 덕택에 실제로 완성형 택지ㆍ도시개발지구 내 공급되는 신규 오피스텔 단지들의 성적도 좋은 편이다. 지난 3월 인천 송도국제도시에서 분양한 ‘힐스테이트 송도 더스카이’는 320실 모집에 총 5만7692건이 접수돼 평균 180대 1의 경쟁률로 분양을 마쳤다. 또한 올해 입주 10년차를 맞이한 대전 도안신도시에서 지난 4월 분양한 ‘힐스테이트 도안’ 역시 392실 모집에 총 8만7397건이 접수되며 평균 223대 1의 경쟁률로 청약을 마감했다.

업계 관계자는 "일반적인 택지ㆍ도시개발지구의 경우 인프라가 충분하지 못해 주민들이 불편함을 호소하는 상황이 자주 발생한다"며 그러나 완성형 택지지구에 공급되는 오피스텔은 안정적인 주거 인프라와 편리한 교통망을 갖춰 쾌적한 생활이 가능하며, 브랜드 파워가 강한 오피스텔들이 많이 들어서는 만큼 수요자들 사이에서 높은 선호도를 보인다" 고 말했다.

현재 인천 서구 가정오거리 일대 도시개발 사업지인 루원시티에는 SK건설이 ‘루원시티 2차 SK 리더스뷰’ 오피스텔을 공급하고 있어 수요자들의 눈길을 끌고 있다.

인천 서구 가정동 루원시티 주상 5ㆍ6블록에 위치한 루원시티 2차 SK 리더스뷰는 지하 4층~지상 최고 47층, 10개동으로 오피스텔, 아파트, 근린생활시설이 함께 들어서는 대규모 복합단지다. 이 중 오피스텔은 전용면적 22ㆍ32㎡ 529실로 나온다.

루원시티 2차 SK리더스뷰 오피스텔이 들어선 루원시티는 2016년 착공에 돌입해 공정률 약 82%로 내년 내 사업 완료를 목표로 한창 조성이 진행 중이다. 현재 대부분의 인프라 시설들이 속속 들어서고 있으며 중심상업지구가 가까워 도보권 내로 편의시설을 이용할 수 있다. 또한 청라ㆍ가정지구가 인접해 생활 인프라 공유가 가능한 것도 강점이다.

택지지구인 만큼 우수한 교통여건도 눈길을 사로잡는다. 인천지하철 2호선 가정역과 가정중앙시장역을 이용 가능하며 서울지하철 7호선 연장선 석남역이 2021년 개통 예정이어서 서울 접근성이 대폭 상승할 전망이다. 아울러 2027년경엔 석남역에서 루원시티를 거처 청라국제신도시까지 7호선 연장선이 개통될 예정이어서 인천 서북권을 대표하는 교통허브로 부상할 것으로 기대된다.

또한 루원시티는 루원복합청사 건립 예정으로 향후 인천 서북부 지역의 중심도시로 육성될 계획이어서 수요 증가 및 인프라 개선이 꾸준할 전망이다.

이밖에도 입주민의 주거 만족도를 상승시키는 다양한 설계과 기술도 적용했다. 단지 내 피트니스 센터, GX룸 등 입주자 전용 커뮤니티를 조성했으며, 사용자 편의를 고려한 주방가전과 붙박이장, 빌트인 가구 등이 제공돼 뛰어난 공간 활용도를 자랑한다. SK텔레콤과 협의를 통해 스마트폰으로 홈 네트워크 시스템과 홈기기를 제어하는 첨단 홈 IoT도 내놓는다. 지역 열원을 이용한 냉방으로 관리비 절감이 가능한 점도 돋보인다.

한편 루원시티 2차 SK 리더스뷰 오피스텔 견본주택은 인천시 서구 경서동 956-9에 마련됐다.

