실속 있는 소형 오피스텔, ‘별내자이 더 스타 오피스텔’ 분양 중

소형 오피스텔은 중대형 오피스텔에 비해 초기 자본금이 적어 경제적 부담이 덜하고, 이에 비해 수익률은 중대형 보다 더 높은 편이다. 오피스텔 전ㆍ월세 매물을 찾는 수요자들이 대부분 관리비 절약 등 실용성 있는 소형 오피스텔을 선호해 풍부한 임대수요를 갖추고 있는 추세다.

소형 오피스텔은 모든 부분에서 상승 중이다. 한국감정원 9월 오피스텔 가격동향조사 보고서에 따르면, 전국 40㎡초과 60㎡이하 소형 오피스텔의 매매가격은 전월 대비 0.05% 상승, 전세가격 0.17% 상승, 월세가격은 0.08%가 상승했다. 이는 부동산시장에서 소형 오피스텔에 대한 선호도가 높아 거래가 활발하다는 것을 뜻한다.

소형오피스텔의 인기는 청약 시장에서도 나타난다. 한국감정원에 따르면, 지난 6월 청약 접수를 받은 ‘e편한세상 시티 부평역’(2023년 8월 입주예정)은 평균 7.47대 1의 경쟁률을 기록했다. 그 중 최고 경쟁률은 전용면적 36㎡, 40㎡, 41㎡가 포함된 3군에서 나왔으며, 152실 모집에 4375건이 접수돼 평균 28.78대 1의 경쟁률을 기록했다.

같은 달 분양한 ‘힐스테이트 여의도 파인루체’(2023년 2월 입주예정) 역시 210실 모집에 3890건이 접수돼 평균 18.52대 1의 경쟁률을 기록했다. 전용면적 43㎡, 44㎡ 46㎡가 포함된 3군의 경우 39실에 거주자 우선 270건이 접수돼 38.57대 1의 경쟁률을 보였다.

이에 경기도 남양주시 별내택지개발지구에서 주거복합단지(MXD) ‘별내자이 더 스타’ 오피스텔을 분양 중이다. 별내자이 더 스타 내 복합 1블록에서 먼저 선보이는 주상복합단지로 오피스텔의 경우 지하3층~지상 26층, 1개동, 전용면적 47㎡, 49㎡ 총 192실로 구성됐다.

소형아파트를 대체할 수 있는 전용면적을 가진 별내자이 더 스타 오피스텔은 경춘선 별내역을 도보로 이동할 수 있는 역세권 입지이다. 향후 GTX-B 별내역(계획)과 지하철 8호선 연장선(별내선,예정)으로 교통망을 누릴 수 있다. GTX-B 예비타당성조사에 따르면, 별내역에서 서울역까지 3정거장, 약 11분대 이동이 가능하고, 지하철 8호선 연장선 개통 시(별내선,예정) 잠실역까지 10정거장이면 도착할 수 있다.

서울 옆세권이라 불리는 입지에 교통호재로 서울 접근성은 우수해질 예정이다.

별내자이 더 스타 오피스텔은 별내신도시 중심상업지구에 위치해 이마트(별내점) 등 생활 인프라를 누릴 수 있으며, 이후 분양예정인 대규모 판매시설이 조성 시 단지 안에서 상업, 문화 등을 누릴 수 있는 생활권으로 통할 전망이다.

15일(목) 오픈한 별내자이 더 스타 견본주택은 경기도 남양주시 별내동에 위치해 있다. 더욱 자세한 내용은 공식홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 입주예정은 2023년 12월이다.

