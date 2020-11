뷰티덕 컴퍼니, CMG제약 주가상승 힘입어 대형 ‘뷰티덕 마케팅 유통타운’ 세운다

국내에서 수백개의 브랜드들의 매출 성장을 성공시키고 대기업, 중견기업, SNS 유명 브랜드 및 대형 유통카페들 사이에서 알려지고 있는 매출 보장형 온라인 브랜드 겸 순위보장형 오프라인매장 스마트 플레이스, 모바일 앱 마케팅 광고대행사 뷰티덕 컴퍼니(전태웅 대표)가 차병원그룹(차바이오그룹) 계열사인 CMG제약의 CMG건강연구소 브랜드 대행 계약 후 주가상승 효과를 이룬데 힘입어 제휴되어 있는 대형 유통 커뮤니티들 및 대형 유통 회사들과 연계하여 국내 최대규모 ‘뷰티덕 마케팅 유통타운’을 세운다고 밝혔다.

업체 측에 따르면 ‘뷰티덕 마케팅 유통타운’의 설립취지는 마케팅이 부족하고 매출이 영세한 온라인 브랜드들에게 뷰티덕 컴퍼니의 제품 카테고리별 TOP 브랜드 출신 전문 담당자들을 통해서 브랜드만의 소구점, 경쟁력, 차별성을 갖출 수 있는 브랜딩, 마케팅, 광고를 진행 할 수 있을 뿐 아니라 공동구매 인플루언서를 통해서 공동구매 및 라이브 커머스 유통으로 매출을 증가시킬 수 있도록 하는데 있다고 전했다.

특히 대형 유통회사 담당자들을 통해서 입점을 하여 매출을 증가 시킬 수 있고, 수출회사들을 통해서 각 나라에 수출 하여 매출을 증가 시킬 수 있으면서도 뷰티덕 컴퍼니 오프라인 전국 대리점 모집 영업 대행 부서를 통해서 제품 카테고리에 맞게 대리점에 입점을 통하여 매출을 증가시킨다는 의도다.

성장 가능성이 크지만 자금이 부족하여 성장 하지 못하는 브랜드들에게는 엔젤투자자들을 모집하여 투자까지 유치해 주어 하루 빨리 안정적인 매출을 창출 할 수 있는 ‘황금알을 낳는 예쁜 백조 기업’으로 만든다는 점도 설립취지로 알려져 있다. 뷰티덕 컴퍼니 사명 자체가 매출이 저조하고 영세한 ‘미운 오리기업’들을 매출이 잘 나고 황금알을 낳는 ‘예쁜 백조기업(BEAUTYDUCK)’으로 만든다는 뜻으로 작명되기도 했다.

또한 좋은 제품에 투자를 하여 온라인 판매를 시작하고 싶은데 마케팅이 잘 되어 있는 브랜드는 온라인 최저가가 너무 많이 무너져 있거나 판매사가 너무 많아 경쟁사가 너무 많고 온라인 최저가가 잘 잡혀져 있고 대리점이 없는 브랜드를 찾으려 하니 마케팅이 너무 부족해 제품 소싱에 어려움을 겪고 있는 부업 셀러들에게는 뷰티덕 컴퍼니 측에서 대행하고 있는 제품력도 검증 되고 마케팅도 잘 되어져 있으며 판매사가 없는 브랜드들을 연결 시켜 주어 셀러와 브랜드 양사에게 이익이 되게끔 만들어 준다고 한다.

뷰티덕 컴퍼니는 온라인 전문 대행 및 순위 보장형 오프라인 스마트 플레이스, 모바일 앱 등의 마케팅 광고를 통해 전문적으로 매출 상승을 지원하고 있는 곳으로, CMG건강연구소 브랜드 대행계약 후 주가 5.5%를 상승시켰으며 마케팅대행사 설립을 통해 이 성과를 이어간다는 방침이다.

특히 ‘매출 보장형 마케팅 시스템’은 계약기간 동안 마케팅과 광고에 투자한 만큼 매출이 올라가지 않으면 뷰티덕 컴퍼니 측에서 광고비를 재투자하여 올라가지 않은 차액만큼 매출을 올려주는 형식의 마케팅으로, 이를 통해 금번 CMG제약 계약사례와 같이 더 많은 유명 브랜드 및 영세 브랜드의 마케팅 광고 대행을 꾸준히 이어갈 예정이며 향후 인건비는 매년 올라가고 경기는 점점 더 안 좋아지는데 매출은 잘 오르지 않는 브랜드들이 직원들을 발굴하고 교육시키며 인건비에 대한 부담을 가지기 보다는 본사에서 하기 어려운 업무들을 대행사를 통하여 매출에 대한 책임을 대행사에게 돌리고 매출 및 인건비에 대한 부담을 줄일 수 있도록 ‘매출 보장형 마케팅 시스템’을 더욱 알려 나갈 계획이다.

뷰티덕 컴퍼니 전태웅 대표는 “현재 구매전환율이 저조하다면 명확한 문제점이 있는 것이니 문제점을 찾지 않은 상태에서 무작정 저렴한 인플루언서들을 통해 배포만 하는 것은 광고비만 낭비하는 것”이라며 “이번 완판 계약의 사례가 업종을 떠나 많은 기업들에 적용될 수 있도록 노력할 것이며 신규설립 대행사를 통해서도 효과적인 마케팅 서비스를 제공해 나가겠다”고 전했다.

