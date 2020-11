[급등주 발굴] 소룩스, 삼성출판사, 오로라..

라씨 매매비서가 오늘 분석한 급등주는 소룩스, 삼성출판사, 오로라, 셀트리온, 유진기업이다.

아무리 주목 받는 종목을 알고 있다고 하더라도 적절한 매도 타이밍을 놓친다면 수익을 실현하기 어렵다. 라씨 매매비서는 전 종목에 대한 AI매매신호를 제공할 뿐 아니라 관심 종목을 등록하면 최적의 타이밍에 맞춰 AI매매신호를 실시간으로 전송 받을 수 있다. 현재 라씨 매매비서는 로그인 없이 무료로 종목에 대한 AI매매신호와 정보를 조회할 수 있는 서비스를 제공 중이다.

[라씨 매매비서 오늘의 관심종목]

박셀바이오 박셀바이오 323990 | 코스닥 증권정보 현재가 91,900 전일대비 13,900 등락률 +17.82% 거래량 5,323,542 전일가 78,000 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 유럽에서 불티나게 팔린다! 셀트리온과 공동개발 소식! 이번이 마지막이네요임상결과! 특허받은 기술로 2000배 향상! 최초 치료제!이제는 잡으세요! 치료신약 개발! 글로벌 제약사와 협업! close , 피플바이오 피플바이오 304840 | 코스닥 증권정보 현재가 69,000 전일대비 1,800 등락률 -2.54% 거래량 12,173,716 전일가 70,800 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 임상결과! 특허받은 기술로 2000배 향상! 최초 치료제!수출 허가! 유럽 인증 확정되면 늦습니다! 지금이 기회“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close , LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 87,100 전일대비 600 등락률 +0.69% 거래량 704,090 전일가 86,500 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 LG전자, 협력사와 상생 강화…3년 간 110억원 절감LG전자, 최근 5일 기관 53만 9116주 순매도... 주가 8만 6400원(+1.05%)LG전자, 이시간 주가 +0.48%.... 최근 5일 기관 64만 439주 순매도 close , 셀레믹스 셀레믹스 331920 | 코스닥 증권정보 현재가 30,500 전일대비 2,000 등락률 -6.15% 거래량 11,133,527 전일가 32,500 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 유럽에서 불티나게 팔린다! 셀트리온과 공동개발 소식! 이번이 마지막이네요셀레믹스, 개인 투자자 관심 집중... 주가 8.66%...셀레믹스, 주가 2만 8800원.. 전일대비 1.23% close , 삼성출판사 삼성출판사 068290 | 코스피 증권정보 현재가 24,600 전일대비 2,150 등락률 +9.58% 거래량 10,739,222 전일가 22,450 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 삼성출판사, 엔젤산업 테마 상승세에 29.84% ↑삼성출판사, 주가 2만 4300원 (1.89%)… 게시판 '북적'[특징주]삼성출판사, 넥슨 1.5조 투자대상 물망에 '스마트스터디'…강세 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.