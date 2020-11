동물권 침해 논란 '동물원'…폐쇄해야 할까요 [김수완의 동물리포트]

열악한 환경 속 죽어가는 동물들...'동물원 존폐' 논란

허술한 동물원법, 안전과 복지 규정없어

전문가 "단계적인 접근 필요, 기준 강화 중요"

[아시아경제 김수완 기자] 최근 동물권에 대한 인식이 높아지면서 동물원 존폐를 둘러싼 논란이 이어지고 있다. 동물의 안전과 복지에 대한 규정이 부족해 결국 그 피해는 고스란히 동물들에게 돌아간다는 지적이다. 일부에서는 아예 동물을 자연으로 돌려보내 줘야 한다는 주장도 있다. 반면 종족 보존 차원에서 필요하다는 견해도 있어 이를 둘러싼 갈등은 더욱 심화하고 있다.

현재 대부분 동물원은 재정적으로 어려움을 겪고 있어 현실적으로 동물들에게 적합한 환경을 만들어 줄 수 없는 상황이다.

경남 진주시가 운영하는 진양호 동물원의 경우 지난해까지 재투자가 이뤄지지 않아 시설이 노후되는 등 각종 문제가 발생했다. 이로 인해 이곳의 동물들은 인간의 자폐증 같은 증세인 정형행동이 나타나기도 했다.

열악한 환경에 노출돼 스트레스를 받은 동물들은 같은 장소를 왕복하거나 벽에 자신의 머리를 들이받는 등 자해 행동을 보였다.

실제 한 조사에 따르면 국내 공영동물원 다수가 동물원으로서의 기능을 다 하지 못하고 있으며, 일부 동물원은 기본적인 동물복지조차 제공하지 못하고 있는 것으로 조사됐다.

지난 1월 국회 의원회관에서 열린 '공영동물원 실태조사 발표 및 동물원수족관법 개정을 위한 국회토론회'에서는 '공영동물원 실태조사 보고서'가 공개됐다. 이번 조사는 지난해 10월1일부터 10일까지 전국 10개 공영동물원(서울어린이대공원, 인천대공원 어린이동물원, 대구달성공원 관리사무소(달성공원 동물원), 대전오월드, 광주 우치공원 관리사무소(우치동물원), 울산대공원 동물원, 서울대공원 서울동물원, 청주랜드 관리사업소(청주동물원), 전주동물원, 진양호동물원을 대상으로 이뤄졌다.

보고서에 따르면 공영동물원 10곳 중 6곳에서 외관상 상처가 있거나 질병이 의심되는 동물이 관찰됐다. 대표적으로 피부 불량, 절뚝거림, 눈곱·눈물, 발톱 웃자람, 토하는 행동 등이다.

또한, 국내 공영동물원 대부분이 종 보전이라는 국제적인 기준을 따라가지 못하고 있는 것으로 드러났다. 동물을 전시·오락 위주로 소비하고 있다는 지적이다.

특히 좁은 공간에 갇힌 동물의 삶의 질을 높이는 '일상적 훈련 프로그램'과 '일상적 풍부화 프로그램'도 부족했다. '행동 풍부화'는 서식지를 재현할 수 있는 구조물 등으로 야생에서의 풍부한 경험을 유사하게 제공해 동물들의 스트레스를 낮추는 데 도움이 된다.

이같은 문제의 배경에는 허술한 동물원법에 있다. 현행법에 따르면 동물원은 '야생동물 또는 가축을 총 10종 이상 또는 50개체 이상 보유·전시하는 시설'로 규정하고 있으며, 운영업자는 지정된 요건을 갖춰 시·도지사에게 해당 시설을 등록하도록 하고 있다.

안전관리계획과 질병 관리계획 등도 제출하게 되어 있지만, 동물원 등록 이후 계획 이행 여부나 관리 상태를 점검하는 제도는 없다.

이렇다 보니 청와대 국민청원 게시판에는 '앞으로의 동물원 건설을 금지해주세요', '동물원 동물들을 위해 동물원을 바꿔주세요' 등 제목의 동물원 폐지를 촉구하는 청원글이 다수 게재됐다.

그런가 하면 일부에서는 종 보존을 위해 동물원이 필요하다는 주장도 나온다. 동물의 서식지가 줄어들면서 멸종이 우려되는 동물이 늘어나고 있다는 이유에서다. 이미 해외 선진 동물원들은 멸종위기종 복원 연구를 통해 아프리카나 동남아시아 등의 종 보전사업도 지원하고 있다.

다른 나라의 경우 동물원은 등록제가 아닌 엄격한 허가제로 운영되고 있다. 영국의 경우 야생동물 종에 따라 지켜야 하는 안전 및 동물복지 규정이 있으며, 정부 소속의 동물원 감사관이 주기적으로 동물원을 방문해 시설이 규정대로 지켜지고 있는지 점검한다.

특히 미국, 유럽 등 동물복지가 발달한 나라에서는 약 40년 전부터 최대한 자연 서식지를 재현하는 '몰입전시' 기법을 사용하고 있다. 몰입전시 기법은 동물이 사람이 사는 대도시에 전시된 것이 아니라 마치 사람이 해당 동물의 서식지에 들어가 있는 것 같은 느낌을 줄 수 있도록 환경을 조성한 전시형태다.

전문가는 동물원 존폐 논란에 대해 단계적인 접근이 필요하다고 제언했다.

김성호 성서대 사회복지학과 교수는 "흔히 말하는 동물원의 기능에는 대표적으로 오락, 교육, 종 보존, 연구 4가지가 있다. 세계적인 추세로는 오락이나 교육은 지양되고 있으며, 종 보전과 연구에 초점을 맞추고 있다"며 "하지만 우리나라의 동물원의 경우 대부분 종 보전을 위한 동물들도 아니며, 환경 역시 열악하다는 문제가 있다"라고 지적했다.

이어 "현실적으로 모든 동물원을 폐쇄할 수 없기 때문에 최소한의 순기능을 살려 나가야 한다. 동물복지 차원에서도 환경 개선이 필요하고 기준을 더 강화해 가야 최종적으로 상생하는 길로 나아가야 할 것이다"라고 조언했다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr