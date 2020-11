‘초’단위 환승체계 구축하는 청량리역… 일대 수익형 부동산도 관심 집중 ‘힐스테이트 청량리역’ 막바지 분양 눈길

청량리역‘초’단위 환승체계도입…폭발적 유동인구 증가 예상

높아지는 GTX 이용 효율에 일대 수익형 부동산 반사이익 기대



지난 27일 국토교통부 대도시권역광역교통위원회가 ‘청량리역 광역환승센터 종합구상안’을 발표하며 일대의 기대감이 높아지고 있는 가운데, ‘힐스테이트 청량리역’ 막바지 분양에 관심도도 높아지고 있다.

청량리역은 현재 7개 철도노선과46개의 버스 노선이 연결되어 하루 평균 15만명이 이용하는 대규모 환승역임에도 불구하고 대중교통간 환승체계가 열악하다는 문제가 지적돼 왔다.

여기에 청량리역 일대는 서울시립대ㆍ고려대 등 10여개 대학과 한국과학기술연구원(KIST) 등 연구기관이 밀집한 홍릉 연구단지가 있어 높은 성장 잠재력까지 갖춘 만큼 인프라 구축의 필요성이 꾸준히 이어져 왔다.

이번 조합구상안에는 향후 GTX BㆍC 노선의 환승역이 되는 청량리역에 혁신적인 수평 환승시스템을 도입하여 초단위 환승을 가능케 한다는 계획이다.

특히 청량리역 대중교통 체계를 GTX를 중심으로 새롭게 재편해 1호선과 분당선 등 지상철도, 버스 등 모든 교통수단에서 GTX를 쉽고 빠르게 갈아탈 수 있게 바꾼다.

업계에서는 향후 수도권 부동산 시장은 GTX 이용을 얼마나 빠르고 편하게 할 수 있는가에 따라 가치가 크게 바뀌게 될 것으로 예상되는 만큼 청량리역 일대의 부동산을 선점하려는 움직임이 가속화 될 것으로 전망한다.

청량리역의 획기적인 환승체계 구축에 대한 기대감이 높아지고 있는 가운데, 현대건설이 서울 동대문구 청량리동 미주상가B동을 개발하여 공급하는 ‘힐스테이트 청량리역’이 막바지 분양을 진행하고 있어 주목 할만 하다.

‘힐스테이트 청량리역’은 서울특별시 동대문구 청량리동 235-6번지 일원, 미주상가B동을 개발해 공급하는 단지로, 지하 7층~지상 20층, 전용면적 20~44㎡ 규모의 주거형 오피스텔 총 954실과 상업시설 및 공공업무시설(동주민센터)로 구성된다.

특히 일대 여느 단지와 견줘도 뒤지지 않을 편리한 입지가 자랑이다. 일단 교통의 요지다. 도시철도 지하철 1호선, 경의중앙선, 분당선, 광역철도 강릉선KTX, 경춘선ITX까지 총 5개의 철도노선이 지나는 청량리역을 도보로 이용할 수 있다.인접한 청량리역 환승센터에서는 약 60여개의 버스노선을 이용할 수 있으며, 차량으로는 내부순환로, 동부간선도로로 진ㆍ출입이 용이하다.

단지 주변으로 생활 인프라도 풍부해 편리한 생활을 누릴 수 있다. 롯데백화점, 롯데마트, 롯데시네마 등 쇼핑, 문화시설이 도보권에 위치해 있으며, 청량리역 주변으로 형성된 다양한 상업시설 이용도 편리하다. 청량리종합시장, 경동시장, 동대문세무서, 동대문경찰서, 서울성심병원 등의 각종 생활 인프라도 쉽게 접근할 수 있다.

반경 2km 이내에 다수의 공공기관과 대형병원을 비롯해 서울시립대, 고려대, 경희대 등 5개 대학이 위치하고 있어 임대수요가 풍부하며, 업무 중심지인 시청, 용산, 광화문 등으로도 이동이 용이한 만큼 직장인 수요까지 아우를 수 있을 전망이다.

내부 설계 역시 경쟁력 있다. 특히 오피스텔은 선호도가 높은 원룸형 타입과 최근 트렌드로 각광받고 있는 분리형 타입으로 구성되며, 각 면적과 타입에 따라 대형 드레스룸, 팬트리, 보조주방 등 다양한 특화 설계도 적용된다. 여기에 힐스테이트만의 IoT(사물인터넷) 서비스인 하이오티(Hi-oT) 기술도 적용되는 듯 아파트 부럽지 않은 최첨단 시스템도 갖출 예정이다.

또한 단지 내에는 청량리동 주민센터, 자치회관, 동대본부 등 기존 동주민센터 시설과 문화ㆍ복지 관련 시설이 함께 들어서는 복합청사도 들어서 생활편의도 우수할 전망이다.

한편, ‘힐스테이트 청량리역’의 견본주택은 동대문구 청량리동 235-2번지 일원에 위치하고 있으며, 수요자들의 부담을 낮추기 위해 중도금 무이자 금융혜택을 제공한다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr