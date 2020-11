【화제의테마】 다음주가 기대되는 테마 4選

▶데이드투자그룹 단독포착 내일 '급상승' 예상 종목 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

[4위] 아스트라제네카 관련주

아스트라제네카의 코로나19 백신 임상실험에서 고령자와 젊은층에게서 모두 매우 유의한 면역 반응을 보였다고 발표함에 따라 백신 출시가 가속화될 것으로 전망되고 있다. 여기에 한국에서도 긴급 승인을 위한 TF를 꾸밈에 따라 국내 위탁생산분에 대한 기대감도 한층 올라가고 있다. 시간이 그리 많지 않다. 지금이 바로 기회다.

▶내일이라도 꼭 잡아야할 아스테라제네카 관련주 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

[3위] 태양광관련주

美 대선에서 조 바이든 후보의 승리가 유력함에 따라 관련주들이 크게 오를 것으로 보인다. 바이든 후보는 신재생에너지에 5조 달러를 투입하겠다고 천명한 바 있는데, 세계적인 기술력을 갖춘 국내 기업들도 크게 수혜받을 것으로 보인다.

▶바이든 수혜주 모두 모여라! ▶수혜주 전부 즉각 확인 (클릭)

[2위] 수소관련주

정부가 수소경제를 위한 구체적인 밑그림을 제시하자 수소관련주가 다시 기지개를 펴고 있다. 뿐만 아니라 친환경 정책을 주요 정책으로 삼고 있는 조 바이든이 대통령 당선이 유력해지고 있고, EU역시 수소 경제를 70배 육성하겠다는 계획을 발표하면서 수소관련주 주가가 크게 솟구칠 것으로 기대되고 있다. 수소기술은 이제 시작 단계다. 그 중심에 우리 기업들이 서 있을 가능성이 높다. 지금 못사면 후회할 날 온다.

▶데이드투자그룹 독점, '고수익 예상' 수소관련주 정보 ▶클릭하고 종목 확인 (클릭)

[1위] ?????

데이드투자그룹에서는 꼭 잡아야하는, 급상승 예상 1위 테마를 아래 링크를 통해 배포하고 있다.

▶내일 급등 예상 '1위' 테마 확인하기 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

▶원하는 수익이 날 때까지...데이드투자그룹 '네버엔딩케어' (클릭)

관심종목: 제이씨케미칼 제이씨케미칼 137950 | 코스닥 증권정보 현재가 6,580 전일대비 60 등락률 -0.90% 거래량 13,040,380 전일가 6,640 2020.11.06 13:53 장중(20분지연) 관련기사 제이씨케미칼, 조림사업 테마 상승세에 7.69% ↑제이씨케미칼, 검색 상위 랭킹... 주가 -3.42%제이씨케미칼, 검색 상위 랭킹... 주가 0.78% close , 유니온머티리얼 유니온머티리얼 047400 | 코스피 증권정보 현재가 4,390 전일대비 125 등락률 +2.93% 거래량 15,055,161 전일가 4,265 2020.11.06 13:53 장중(20분지연) 관련기사 바이든 랠리, 6000兆 그린뉴딜! 최대 수혜 株! 급등 전 마지막입니다!유니온머티리얼, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.76%유니온머티리얼, 주가 4255원 (-18.95%)… 게시판 '북적' close , 토박스코리아 토박스코리아 215480 | 코스닥 증권정보 현재가 1,225 전일대비 45 등락률 +3.81% 거래량 89,316,992 전일가 1,180 2020.11.06 13:53 장중(20분지연) 관련기사 임상발표! 뛰어난 효과에 조기공급! 치료제 대량판매 소식!토박스코리아, 엔젤산업 테마 상승세에 27.12% ↑【화제의테마】 이번주 고수익 예상 테마 4選 close , 골든센츄리 골든센츄리 900280 | 코스닥 증권정보 현재가 279 전일대비 4 등락률 -1.41% 거래량 6,871,462 전일가 283 2020.11.06 13:52 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제【주목할정보】 "수익 못 내 상처입은 개미들 모여라!"【주목할정보】 급견한 손실에서 흘린 눈물, 닦아드립니다 close , 이트론 이트론 096040 | 코스닥 증권정보 현재가 272 전일대비 3 등락률 +1.12% 거래량 17,495,849 전일가 269 2020.11.06 13:53 장중(20분지연) 관련기사 임상발표! 뛰어난 효과에 조기공급! 치료제 대량판매 소식!【주요정보】 美 대권은 바이든의 손에..."이 종목" 무조건 뜬다美 FDA 인증 ‘이 기업’ 전 세계에 공급 중! close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.