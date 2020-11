국민의당 “박범계, 상식선에서 이해불가…'막말 당정청 협의회'라도 하나”

"예산이 의원 호주머니에서 나오는 쌈짓돈인가"

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의당은 6일 박범계 더불어민주당 의원이 법사위 예산심사 전체회의에서 대법관인 조재연 법원행정처장에게 ‘의원님들, (예산을) 한번 살려주십시오. 한 번 하세요’라고 말한 것에 대해 “이쯤 되면 청와대와 정부 그리고 집권 여당이 하라는 일은 뒷전인 채 ‘막말 당정청 협의회’라도 하는 것 아닌가 하는 의문이 들 지경”이라고 비판했다.

홍경희 국민의당 수석부대변인은 이날 논평을 통해 “광화문 시위 주동자를 ‘살인자’로 칭한 노영민 대통령 비서실장과 내년 재보궐 선거에 투입될 838억 원의 혈세를 ‘국민 성인지 학습’의 기회비용이라는 이정옥 여성가족부 장관의 막말 여파가 채 가시기도 전에 이번엔 박 의원이 바통을 이어 받았다”며 이같이 말했다.

홍 수석부대변인은 “어떻게 국민을 대표로 국정감사에 임하는 국회의원이 예산을 볼모로 피감기관장에게 ‘의원님, 한 번만 살려주십시오’라는 말을 해보라고 하는지 상식선에서는 도저히 이해불가”라며 “이번 국감에서 이렇다 할 알맹이 없이 고성과 호통 소리만 내질렀던 박 의원은 마지막까지 막말로 국민들에게 절망만을 던져주고 있음을 통감하기 바란다”고 지적했다.

홍 수석부대변인은 “그 잘난 예산이 의원의 호주머니에서 나오는 쌈짓돈인가. 그리고 한 번만 살려달라고 애걸복걸하고 감정에 호소하면 이유 불문 살려주시는 건가”라며 “박 의원은 본인의 발언이 지니는 정치적인 책임과 무게감을 고민하여 집권 여당의 다선 의원다운 책임감 있는 모습으로 예산 국회에 임하기 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr