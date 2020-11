에스알커머스, 고음질 무선 이어폰 사운드피츠 2종 출시

음향기기 및 스마트폰 악세서리 및 제조/유통 전문기업 ㈜ 에스알커머스(SRCommerce) 는 TWS전문 글로벌브랜드인 사운드 피츠의 고스펙 블루투스 5.0 버전 칩셋을 사용한 완전 무선 TWS((True Wireless Stereo) 블루투스 이어폰인, 트루닷 (Truedot), 사운드피츠 트루엔진3SE (Truengine 3SE) 등 2종의 블루투스 무선 이어폰 을 공식 출시한다고 밝혔다.

새롭게 출시한 사운드피츠 트루닷, 트루엔진 3SE는 미국 Amazon 에서 TWS 카테고리 판매순위 상위에 랭크 되어 있을 만큼 검증된 브랜드로 현재 미국과 일본 등 20개국 이상에서 5백만명 이상의 유저가 사용하고 있을 글로벌 브랜드이다.

트루닷 (Truedot) 은 퀄컴의 QCC3020 최신 블루투스 버전 5.0칩셋을 사용하였고, 가격대비 성능비에 중점을 둔 제품으로 대형7.2mm 복합 다이어프램 드라이버를 채택하였으며 풍부한 저음과 깨끗한 고음을 표현하기 위해 사운드 튜닝 전문 엔지니어가 최적의 밸런스로 튜닝하였다.

트루엔진3SE (Truengine 3SE) 는 고스펙의 퀄컴 칩셋 사용은 물론, 음질을 극대화 할 수 있는 6mm 소형 티타늄 도금 소재로 제작된 물리적인 2개의 다이나믹 크로스오버 드라이버를 동급 최초로 적용하여 수정 같이 깨끗한 고음과 풍부한 저음을 표현할 수 있어 기존 TWS 제품보다 한차원 높은 Hi-Fi 급의 뛰어난 음질을 제공한다.

또한 기존 TWS의 단점으로 지적되었던 통화품질을 개선하기 위해 트루닷, 트루엔진 3SE는 각 이어폰 좌/우 유닛에 독립된 마이크를 적용 하였으며 주변 소음 및 노이즈 억제 기술인 퀄컴cVc (Clear Voice Capture) 기술을 적용하여 통화 품질과 감도를 크게 개선 하였다.

또한 고음질 전송 코덱apt-X 를 기본으로 지원하며 좌/우 이어폰 유닛을 독립적으로 연결할 수 있는 TWS PLUS 적용하였고, 케이스에서 꺼내는 순간 자동으로 연결되는 자동 페어링, 편리한 사용이 가능한 터치컨트롤, Typc-C 커넥터를 적용하여 편리한 충전까지 모두 지원한다.

에스알커머스는 관계자는 “사운드피츠 한국 정식 런칭으로 불편한 해외직구가 아닌 국내에서 편리하게 구입할 수 있으며 믿을 수 있는 AS가 가능하고 기존에 출시된 TWS 제품보다 뛰어난 성능과 다양한 기능으로 모든 사용자가 만족할 수 있도록 합리적인 가격대로 출시한 제품이다.” 고 밝혔다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr