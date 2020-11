美 신규 코로나 환자 첫 10만명 돌파

대선 경합주 중심 환자 급증세

대선에 관심 쏠리며 방역체계 구멍 우려

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 하루 신규 환자 발생건수가 사상 처음 10만건을 넘어섰다.

CNBC방송에 따르면 5일(현지시간) 존스홉킨스대학은 하루전 발생한 코로나19 신규 환자가 10만2831명이라고 집계했다.

이는 기존 최고 수치였던 지난달 30일의 9만9300명을 넘어선 것이다. 3일 실시된 미 대선 당일 9만1530명이 신규 감염된데 이어 하루사이 1만명이 넘게 증가했다.

사망자수도 계속 증가중이다. 4일 발생한 사망자는 1097명이었다. 지난 3일에도 1134명이 사망하는 등 연일 1000명이상이 코로나19로 사망했다. 누적 사망자수는 23만3734명으로 집계됐다.

CNBC는 대선 승자가 결정되지 않으며 정치적 불확실성에 이목이 쏠린 사이 코로나19가 무섭게 확산되고 있다고 우려했다.

지역별로는 대선 경합주에서 적신호가 켜졌다. 노스캐롤라이나, 위스콘신, 오하이오, 미시간, 미네소타 등에서 연일 일 최대 수준의 신규 환자가 발생하고 있다.

뉴욕, 캘리포니아, 텍사스, 플로리다 등 1,2차 핵심 감염 지역에서도 환자수가 증가했지만 이번에는 앞서 피해가 적었던 지역에서 집중적으로 환자가 불어나고 있다.

일리노이주의 경우 여름까지는 하루 신규 최대 환자수가 4000명수준이었지만 현재는 7000~8000명선까지 폭증해있다.

