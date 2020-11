통합노조, 초과근무수당·출장여비 근본적 제도개혁 촉구

공무원 징계 강화는 국민여론을 의식한 미봉책 불과

[아시아경제 박종일 기자] 전국통합공무원노동조합(위원장 이충재)은 5일 성명을 발표, 인사혁신처가 초과근무수당, 출장여비와 관련 공무원 징계령 시행규칙을 개정, 공무원에 대한 징계를 강화하려는 계획을 비판했다.

통합노조는 “인사혁신처가 일부 공무원의 잘못된 관행을 바로잡는다는 것을 빌미로 전체 공무원들을 부정한 집단으로 매도하는 것은 받아들이기 어렵다”고 강조했다. 이어 “공무원의 수당지급에 대한 부정적 인식을 확산하고 결국에는 공무원 임금삭감의 명분으로 삼고자 하는 것이 아니냐”고 우려를 나타냈다.

통합노조는 “일부 공무원들의 잘못된 관행을 바로잡는다는 취지는 이해할 수 있다”고 전제하고, 수당과 출장여비 제도에 대한 근본적인 제도개혁을 주장했다. 인사혁신처가 공무원에 대한 국민신뢰를 걱정한다면 공무원에 대한 징계 강화를 미봉책으로 삼을 것이 아니라 현행의 불합리한 수당과 출장여비 제도를 근본적으로 재검토하여 투명하고 신뢰받는 제도로 개혁하는 결단을 내릴 것을 촉구한 것이다.

인사혁신처는 지난 3일 공무원 초과근무수당, 출장여비 부당수령에 대해 강력한 징계내용을 담은 공무원 징계령 시행규칙 개정안을 입법예고한다고 밝힌 바 있다.

