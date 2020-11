[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 신규실업수당 청구건수가 소폭 감소에 그쳤다.

미국 노동부는 5일(현지시간) 지난주(10월 25일∼31일) 신규 실업수당 청구 건수가 75만1000건이라고 발표했다.

3주연속 감소세지만 감소폭은 크지 않았다. 전주 75만8000건보다 7000건 줄어드는데 그친데다 시장 예상치 73만5000건보다도 많았다.

최소 2주간 실업수당을 청구하는 계속 실업수당 청구 건수는 53만8000건 줄어 730만건으로 낮아졌다. CNBC방송은 주정부의 정규 실업수당을 모두 소진한 장기 실직자들이 연방정부의 팬데믹 긴급실업수당(PEUC)을 신청한 결과라고 추정했다. PEUC 청구 건수는 27만8000건 증가해 396만건에 달했다.

