양천구, ’5일 좋은 일자리 포럼’ 개최





[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장과 지자체장 등 16인이 5일 오후 서울 양천구 대한민국예술인센터에서 열린 ‘2020 좋은 일자리 포럼’에서 한국판 뉴딜 성공을 위한 지방 정부의 역할을 다짐했다.

양천구는 이날 일자리위원회와 공동으로 ‘2020 좋은 일자리 포럼’을 개최, 포스트 코로나 시대 한국판 뉴딜 성공을 위한 지방정부의 역할 및 방향을 논의하는 자리를 가졌다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr