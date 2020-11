추미애 "검찰, 김학의·MB사건 대국민사과 하게 만들 것"

[아시아경제 임춘한 기자] 추미애 법무부 장관은 5일 이명박 전 대통령에 대한 과거 수사 등에 대해 "검찰이 스스로 사과하지 않으면 사과하게 만들겠다"고 말했다.

추 장관은 이날 국회 법사위에 출석해 "이번에 판결이 난 김학의 전 법무부 차관 사건, 이 전 대통령 사건을 보더라도 현재 검찰 지휘부는 대국민 사과를 해야 한다"며 이같이 밝혔다. 그러면서 "사과 없이 개혁은 없다"고 강조했다.

추 장관은 자신의 아들 군 특혜 의혹에 대한 검찰 수사에 대해서는 "죄도 안 되는 사건을 강제수사로 밀어붙이고, 휴대전화 문자까지 털어 저를 거짓말쟁이로 만들었다"고 했다. 그러면서 "검찰은 마음만 먹으면 얼마든지 흰 것을 검게 만들거나 검은 것을 희게 만들 수 있구나, 법 기술을 쓰면 하늘에 가서 별이라도 따겠구나, 생각을 하게 된다"고 밝혔다.

추 장관은 "오늘날 검찰에 대해 국민이 바라보는 시선일 수 있다"며 "검찰은 자정해야 한다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr