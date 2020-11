도쿄올림픽 때 북핵 6자 정상회담한다면…日스가 "매우 중요한 기회"(종합)

'만약 김정은 오면 회담하나' 질문에 "좋은 기회라 생각"

납북 일본인 문제 관련…스가 "(김정은과) 마주하겠다"

"한국 중요한 이웃"…'일본이 수용할 해결책 내놓아야' 강조

[아시아경제 이기민 기자] 스가 요시히데 일본 총리가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 미뤄진 도쿄올림픽 때 북핵 6자회담 참가국 정상이 모여서 회의를 할 수 있다면 매우 중요한 기회가 될 것이라는 생각을 밝혔다.

5일 산케이신문 등에 따르면 스가 총리는 이날 열린 참의원 예산위원회에서 도쿄올림픽을 계기로 일본 정부가 한국, 중국, 일본, 북한, 미국, 러시아의 정상을 초청해 북핵 6자 회담을 하도록 일본이 주도하면 어떠냐는 질문에 "가정의 것이지만 그런 기회는 좀처럼 없을 것"이라고 말했다.

이어 스가 총리는 "그렇게 수뇌들이 한자리에 모일 기회는 좀처럼 없으리라 생각한다"면서 "외교상 매우 중요한 기회가 될 것"이라고 말했다. 그는 만약 도쿄올림픽 때 김정은 북한 국무위원장이 일본을 방문하면 회담할 것이냐는 물음에는 "가정의 질문에 답하는 것은 삼가겠다"면서도 "좋은 기회라고 생각한다"고 반응했다.

하시모토 세이코 올림픽담당상도 도쿄올림픽에 김 위원장을 초청하는 것은 "국제올림픽위원회(IOC), 국제패럴림픽위원회, 대회조직위원회, 도쿄도가 결정할 문제"라며 언급을 삼갔다.

북한의 일본인 납치 문제와 관련해 스가 총리가 "마주하겠다"라는 표현을 쓴 것에 대한 논쟁도 있었다. 스가 총리의 전임인 아베 신조 전 총리가 김 위원장과 "무조건 마주하겠다"고 밝힌 것을 답습하고 있다는 취지다.

이에 대해 하쿠 의원은 스가 총리에게 "왜 '직접 만나서 이야기하겠다"라고 하지 않고 '마주 대한다'는 표현을 쓰냐고 따졌다.

스가 총리가 "외교적으로 정상회담에서도 그런 표현을 쓰는 것 같다"고 대답하자 하쿠 의원은 "꼼짝하지 않고 서로 쳐다보며 눈싸움을 하겠다는 듯한 느낌을 준다"고 반박했다.

이는 스가 총리가 일본인 납북 문제에 대해 '김 위원장과 대화하겠다'는 표현을 제대로 말해야 한다는 것이다.

모테기 도시미쓰 일본 외무상은 스가 총리를 대신해 "외교적으로 '마주한다'는 말은 '바로 앞에 두고 대면하면서 솔직하게 이야기 하는 것'으로 저는 해석하고 있다"고 거들기도 했다.

스가 총리는 한국이 매우 중요한 이웃 국가이지만 강제징용 배상 판결은 국제법 위반이며 한국이 해결책을 먼저 내놓아야 양국 관계가 좋은 방향으로 흐를 것이라는 견해를 밝히기도 했다.

이와 관련해 모테기 외무상은 강제징용 문제에 "(한국) 대법원 판결과 관련 사법 절차는 명확한 국제법 위반이라 생각한다. 한국이 그것을 해소하는 노력을 해주면 좋겠다"면서 일본 측이 납득할 방안이 나오면 이를 긍정적으로 검토하겠다고 말했다. 스가 총리는 이와 같은 생각이라고 덧붙였다.

스가 총리는 또 한국이 "이웃 나라이며 매우 중요한 나라라고 나 자신은 생각하고 있다"면서 올해 한국이 추진 중인 한·중·일 정상회의에 관해서는 일정 등이 "현 시점에서 아무것도 결정되지 않았다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr