예민한 반려견 피부, 초보 반려인을 위한 올바른 반려견 목욕법

1인 가구의 증가로 반려동물을 기르는 사람이 빠르게 증가하고 있다. 한국농촌경제연구원이 지난 2018년 발표한 ‘반려동물 연구산업 발전방안 연구’ 자료에 따르면 2017년 전국 1,952만 가구 중 29.4%에 해당하는 574만 가구에서 반려동물을 기르고 있으며, 반려동물 연관산업 규모는 올해 3조 3천억원에서 2027년 6조원 이상으로 성장할 것으로 전망하였다.

올해는 코로나19로 인하여 반려동물과 함께하는 시간이 많아진 만큼 반려동물 위생의 중요성이 높아지고 있다. 반려견의 피부는 사람보다 예민하여 잘못된 목욕법은 자칫 반려견의 피부에 자극을 줄 수 있으므로 초보 반려인일수록 주의해야 한다.

반려견 목욕 전 브러싱은 꼼꼼히

털이 길고 두껍거나 장모인 견종일수록 반려견 목욕 전 브러싱은 필수다. 브러싱 과정에서 털 엉킴을 예방할 수 있고 이물질을 제거할 수 있다. 털이 엉킨 채 목욕을 하면 노폐물이나 이물질을 제거하기 어려우며 샴푸 잔여물이 남아 있을 수 있다. 또한 모근 가까운 곳까지 완벽히 건조되지 않아 피부 트러블의 원인이 될 수 있다.

브러싱을 할 때는 브러시를 반려견의 피부와 평행한 방향으로 하여 마사지하듯 위에서 아래쪽으로 빗어주면 된다. 비교적 털이 잘 뭉치는 눈과 귀 근처는 세심하게 브러싱 해줘야 한다.

자극 없는 반려견 전용 샴푸로 부드럽게 클렌징

반려견 목욕 시 적당한 물의 온도는 35~38°C이며 샴푸 전 충분히 몸을 적셔줄 것. 샴푸는 반려견 전용 제품으로 온몸을 마사지하듯 부드럽게 해야 한다. 이때 샴푸는 반려견의 민감한 피부에 영향을 줄 수 있는 걱정 성분이 배제된 것이 좋다.

국민샴푸 ‘TS샴푸’를 제조 판매하는 TS트릴리온의 ‘TS써니애견샴푸’는 실리콘, 인공색소, SLS, SLES 등 15가지 걱정 성분이 배제된 반려견 전용 샴푸다. 샴푸 후 별도의 린스가 필요 없는 올인원 제품으로 코코넛에서 유래한 착한 세정 성분이 함유되어 반려견의 피부 건강과 모질 관리에 도움을 준다. 소량으로도 풍성한 거품이 발생하며 깊은 보습감과 풍부한 영양을 공급해 준다. 또한, pH 4.5 ~ 6.5의 약산성 제품으로 반려견의 피부에 무리를 주지 않고 콜라겐과 아르기닌 성분을 함유하여 빛나는 모질로 가꿔준다.

‘TS써니애견샴푸’는 한국동물약품협회에 동물용의약외품으로 신고를 완료하였으며, 제품력을 인정받아 ‘2020 히트상품 대상’에서 애견용품 부문 대상을 수상하기도 하였다. 털이 길어서 쉽게 엉키고 뭉치는 장모의 반려견부터 단모, 곱슬모 등 모든 견종에 사용 가능하다.

TS트릴리온 관계자는 “’TS써니애견샴푸’는 TS트릴리온 장기영 대표의 반려견인 써니(포메라니안)가 직접 사용 중인 제품이다. 샴푸와 린스를 하나로 합친 올인원 제품으로 초보 반려인들도 손쉽게 반려견 목욕을 할 수 있다”라고 말하며 “반려견 목욕 시에는 반드시 귀에 물이 들어가지 않도록 유의해야 한다. 자칫 물이 들어가면 중이염의 위험이 높아지므로 솜 등으로 막아주는 것이 좋다”라고 목욕법에 대하여 설명하였다.

