광주 북구 ‘외국인 유학생 5·18 민주화운동 한국어말하기 대회’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주광역시 북구(구청장 문인)는 5·18 민주화운동 40주년을 기념하기 위해 오는 7일 오후 1시 전일빌딩 245에서 ‘외국인 유학생 5·18 민주화운동 한국어말하기 대회’를 개최한다고 5일 밝혔다.

앞서 북구는 지난달 전국 소재 대학교에 재학 중인 중국, 러시아, 베트남, 캄보디아 등 10여개국 출신의 외국인 유학생 30여 명을 선발했다.

8일까지 진행되는 이번 대회는 첫날 ‘유학생들이 알고 있는 5·18 민주화운동’을 주제로 말하기 대회가 열리고 대회가 끝난 후 아시아문화전당, 충장로 등 주요 관광지를 둘러보며 광주의 문화를 경험하게 된다.

둘째 날에는 국립5·18민주묘지 참배 후 전남대학교 정문 등 5?18 사적지 탐방과 민주화운동 특강 등 5·18의 역사를 체험하는 시간을 갖는다.

문인 북구청장은 “이번 말하기 대회를 통해 외국인 유학생들이 5·18 민주화운동과 광주정신을 세계에 알리는 메신저로서 역할을 해줄 것으로 기대한다”며 “앞으로도 5·18 민주화운동의 숭고한 정신을 계승할 수 있는 다양한 시책을 추진해 나가겠다”고 말했다.

