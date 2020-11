노영민 "감사원 원전 감사결과, 유례없는 넌센스"

"경제성만으로 평가하면 안 돼"

노영민 대통령 비서실장은 4일 월성 1호기 조기폐쇄 결정 과정에 대한 감사원 감사 결과에 대해 "국가에너지정책을 경제성만으로 평가하고 감사한다는 것은 전 세계적으로 유례를 찾을 수 없는 넌센스"라고 말했다.

노 실장은 이날 국회 운영위원회 국정감사에서 '감사원의 월성 1호기 조기폐쇄 타당성 감사결과에 대한 청와대의 입장은 무엇이냐'는 김성원 국민의힘 의원의 질문에 "월성 1호기의 조기 폐쇄는 경제성과 안전성, 국민 수용성을 종합 판단해야 한다"며 이같이 답했다.

이에 김 의원이 "(청와대가) 감사 결과를 넌센스라고 생각한다고 이해해도 되느냐"고 묻자, 노 실장은 "그렇다"고 했다.

김 의원은 "어떤 것은 감사 결과를 인용하고 어떤 것은 넌센스라고 하면 영이 서겠느냐"고 말했다. 이어 "감사원의 권위가 무너지게 되면, 정부는 부정부패 감사하는데 권위가 무너지지 않겠느냐"고 지적했다.

한편 감사원은 지난달 20일 월성 1호기 조기폐쇄 결정에 대한 타당성 감사 결론 보고서를 공개하고, 조기폐쇄 결정의 핵심 근거였던 '경제성'이 불합리하게 낮게 평가됐다고 지적했다.

다만 감사원은 정부의 원전 조기폐쇄 결정이 타당 또는 부당하다고는 결론 내리지는 않았다.

이번 감사에서는 월성 1호기에 대한 경제성 평가의 적정성 여부를 점검했다면서 "월성 1호기 조기폐쇄를 추진하기로 한 정책결정의 당부는 이번 감사의 범위에 해당하지 않는다"고 감사원은 밝혔다.

아울러 감사원은 이번 감사와 관련해 자료를 삭제하는 등 감사를 방해한 산업통상자원부 직원 등에 대한 징계를 요구했다. 경제성 평가의 신뢰성을 저하하는 행위가 벌어지고 있음에도 이를 관리·감독하지 못한 한국수력원자력 사장에게는 주의요구가 떨어졌다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr