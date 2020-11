中 '차이나 머니' 과시 무대인 수입박람회 개막

시진핑 주석, 세계 경제 회복 기회 공유…중국 역할론 강조

외자기업 비즈니스 기회 지원 등 대외 개방 확대



[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 시진핑 중국 국가주석이 세계 경제 회복을 위해 중국의 역할론을 강조했다.

시 주석은 또 외자기업의 비즈니스 기회를 지원하기 위해 시장을 더욱 개방하겠다고 밝혔다.

시 주석은 4일 중국 상하이에서 개최된 '중국국제수입박람회(CIIE)' 개막식 기조 연설에서 "중국은 인구 14억명, 중위소득층 4억명 등 세계 최대 잠재력을 보유한 시장"이라며 "향후 10년간 누적 상품 수입액이 22조 달러를 넘어설 것"이라고 밝혔다.

시 주석은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)은 전 세계에 충격을 주었고, 세계 경제에도 큰 피해를 입혔다"면서 "이번 박람회는 세계와 기회를 공유하고 세계 경제 회복을 위한 중국의 진정성 있는 염원이 담겨 있다"고 강조했다.

중국 지도부는 앞서 열린 '공산당 제19기 중앙위원회 제5차 전체 회의(5중전회)'에서 내수에 무게를 둔 '쌍순환' 정책을 실시하기로 결정한 바 있다. 제조 및 수출 중심의 경제 패러다임을 제조 및 수출과 내수로 전환한다는 것이다.

쌍순환 정책의 핵심은 수입. 보다 질 좋은 재화를 보다 저렴하게 수입, 중국 경제를 지탱하겠다는 게 중국 지도부의 생각이다. 중국 입장에서 수입박람회 성과가 중요할 수밖에 없다.

또 이번 박람회는 중국의 막강한 구매력을 전 세계에 과시하는 무대이기도 하다. 중국은 지난해 수입박람회에서 우리 돈 80조원이 넘는 규모의 구매 계약을 체결하며 '차이나 머니'를 과시한 바 있다.

시 주석은 "무역(수입)이 새로운 발전을 촉진한다"면서 "중국은 수입박람회 등 개방 플랫폼을 통해 각국 기업의 비즈니스 확장 기회를 지원하겠다"고 말했다. 이를 통해 국제 무역의 성장, 세계 경제 발전에 적극 기여하겠다고 했다.

중국의 투자환경 개선 노력에 대해서도 언급했다.

시 주석은 "코로나19 발생 이후 각종 지원책을 마련, 중국 내 외국기업을 지원하고 있다"면서 "올해 외국인 투자법과 관련 법규를 시행, 외국인 투자에 대한 불확실성을 축소시켰다"고 말했다.

시 주석은 그러면서 "중국은 공개적이고 투명한 법률 체계를 계속 보완할 것"이라며 "지적 재산권을 보호하고, 외자 기업의 합법적 권익을 보호, 더 나은 환경을 조성하겠다"고 말했다.

수입금지 및 제한 기술 목록을 축소, 기술 요소들이 보다 쉽게 국경을 넘나들며 자유롭게 이동할 수 있는 환경을 조성하겠다고 시 주석은 덧붙였다.

당초 미국 대선 결과에 대해 시 주석의 언급이 있을 것으로 예상됐지만 시 주석은 미국 관련 언급없이 중국의 내수 시장잠재력과 세계경제 기여, 개방에 따른 투자기회 제공 등 무역과 경제 관련 내용만 발언했다.

한편 올해로 3회째를 맞은 중국국제수입박람회는 오는 10일까지 열린다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr