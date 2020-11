검찰, '1심 무죄' 정봉주 전 의원 항소심서도 실형 구형

[아시아경제 최석진 기자] 자신의 성추행 의혹을 보도한 언론사에 대한 명예훼손, 무고 등 혐의로 기소돼 1심에서 무죄를 선고받은 정봉주 전 통합민주당 의원의 항소심 결심공판에서 검찰이 다시 실형을 구형했다.

4일 서울고법 형사6부(부장판사 오석준 이정환 정수진) 심리로 열린 정 전 의원에 대한 결심공판에서 검찰은 "피고인에게 원심 구형량과 같은 형량을 선고해달라"고 요청했다.

검찰은 1심 결심공판 당시 정 전 의원의 무고 혐의에 대해 징역 10개월, 공직선거법 위반과 명예훼손 혐의에 벌금 200만원을 각각 구형한 바 있다.

이날 검찰은 피해자의 진술이 일관되고 거짓말을 할 동기도 찾아보기 어렵다며 1심 판단을 납득하기 어렵다고 강조했다.

반면 변호인은 "진술이 일관된다는 이유만으로 진술을 믿는다면 세상의 모든 음모를 다 인정해야 한다는 결론에 이르게 된다"며 검찰의 주장을 반박했다.

정 전 의원은 "어려움과 고통 속에서 마지막으로 믿고 기댈 곳은 양심의 보루인 법원밖에 없다"며 "부디 현명한 판결을 내려주실 것을 간곡히 부탁드린다"고 호소했다.

2018년 3월 인터넷 매체 프레시안은 '정 전 의원이 기자 지망생 A씨에게 호텔에서 강제로 키스하려했다'며 성추행 의혹을 보도했다.

보도 직후 정 전 의원은 기자회견을 열고 보도 내용을 전면 부인하며 성추행 의혹을 보도한 프레시안과 소속 기자를 명예훼손 혐의로 고소했고, 프레시안 역시 정 전 의원을 맞고소했다.

이후 정 전 의원이 당일 해당 호텔에서 결제한 카드 내역이 나오자 정 전 의원은 고소를 취하했다.

이에 검찰은 정 전 의원을 명예훼손과 공직선거법 위반, 무고 등 혐의로 기소했다.

하지만 1심 재판부는 성추행을 인정할 증거가 부족하고 프레시안의 보도가 명백히 정 전 의원을 낙선시킬 의도였던 것으로 보인다며 검찰이 기소한 혐의 전부에 대해 무죄를 선고했다.

정 전 의원에 대한 항소심 선고공판은 다음 달 18일 열릴 예정이다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr