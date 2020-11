스가 "새 美대통령과 확고한 관계 구축할 것"

[아시아경제 조유진 기자]스가 요시히데 일본 총리는 미국 대선에서 누가 승리하든 확고한 관계를 유지하겠다고 4일 밝혔다.

스가 총리는 이날 국회 중의원(하원) 예산위원회에서 새 미국 대통령과 어떤 관계를 만들어 갈 것인지에 대한 입헌민주당 의원의 질의에 대한 답변으로 "미일 동맹은 일본 외교의 기본이고, 그런 토대에서 다음 대통령과도 확실한 관계를 구축하고 싶다"며 이같이 말했다.

일본 정부는 바이든 후보가 당선하면 정식 취임하는 내년 1월 이후 방미를 추진하고, 트럼프 대통령이 재선에 성공하면 연내 방미를 모색할 것이라는 관측이 나오고 있다.

스가 총리는 이날 국회 답변에서 트럼프 대통령 집권 이후 미국 사회의 분열이 심화하고 있다는 지적에 대해서도 견해를 밝혔다.

그는 "일본과 비교하면 (미국은) 역사적으로 다양한 민족의 사람이 모여 만든 나라"라면서 그런 관점에서 이번 선거전과 분열상 등을 보고 있다고 말했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr