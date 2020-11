美대선 초접전…원·달러 환율 장중 변동폭 20원 넘어

[아시아경제 김은별 기자] 4일 원·달러 환율은 미국 대선이 초접전 양상을 보이는 가운데 20원 넘게 출렁였다.

이날 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전일 종가보다 3.6원 오른 1137.7원에 거래를 마쳤다. 환율은 당초 5.8원 내린 1128.3원에 개장한 뒤, 미국 대선 동향에 따라 큰 폭으로 오르내렸다.

당초 환율이 하락 출발한 것은 미국 대선에서 조 바이든 민주당 후보가 승리하고 의회도 민주당이 모두 장악하는 '블루웨이브'에 대한 기대가 컸기 때문이다. 그러나 출구조사 결과와 개표현황이 속속 전해지고 투표가 접전 양상을 띠면서 기류가 달라졌다.

도널드 트럼프 미 대통령이 접전 지역인 플로리다주에서 우위를 점했다는 소식이 전해진 오전 11시35분경에는 달러당 1140원을 돌파하며 돌아섰다. 장중 한 때 환율은 개장가보다 19.7원이나 오른 1148원까지 치솟았다. 장중 최저가는 이보다 21.7원 낮은 1126.3원이었다.

이날 하루 장중 변동폭은 지난 3월19일(49.9원)과 3월20일(26.2원) 이후 가장 크게 벌어진 것이다. 지난 3월은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 환율이 폭등하자 한미 통화스와프 계약을 맺었던 시기다.

현재로서는 양 후보 모두 재선 시나리오가 가능한 접전 양상을 보이고 있다. 바이든 후보는 대선 승리 가능성이 있다며 개표 결과가 나올 때까지 인내심을 가져달라고 당부했다. 바이든 후보의 입장 발표가 끝나자마자 트럼프 대통령은 대승을 주장하면서 입장발표를 예고했다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr