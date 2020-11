진안마이산(익산) 휴게소 코로나19 예방 위한 실외 테이블 칸막이 설치 운영

진안마이산(익산) 휴게소는 코로나19 감염 예방을 위해 타 휴게소보다 한발 앞장선 운영관리를 하고 있다. 휴게소 실내만 코로나19 예방에 신경 쓰다 보니 실외 의자에 옹기종기 모여 앉아 커피를 마시면서 이야기를 하는 모습을 보면서 감염 확산이 쉽게 전파될 수 있어 생활 속 거리두기가 전혀 안되고 이야기를 하면서 상대방의 비말이 튀기는 것도 전파 위험이 큰 고민 끝에 식당 테이블처럼 비말 방지를 위한 아크릴 설치를 동일하게 하였고 서로 붙어 있지 못하게 생활 속 거리두기로 인한 띄어 앉기 포스터를 부착하였다.

고객들이 편하고 안전하게 쉬어 갈수 있도록 설치 및 부착을 하였다. 그 외에 남자 화장실은 생활 속 거리두기로 소변기 한 칸씩 띄어 사용하기 문구 부착을 하여 코로나 19 감염 예방에 동참했다. 진안마이산(익산) 휴게소는 고객들이 언제든지 안전하게 편히 쉬고 갈수 있는 공간을 만들기 위해 노력하고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr