김경자 전남도의원 ‘4차 산업혁명에 맞게 교육 환경 변화 강조’

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 김경자 전남도의회 의원이 대표 발의한 ‘전라남도교육청 4차 산업혁명 교육 진흥 조례안’이 3일 교육위원회를 통과했다.

이번에 마련된 전라남도교육청 ‘4차 산업혁명 교육 진흥 조례안’은 4차 산업혁명 시대에 적합한 창의·융합형 인재 양성을 위해 4차 산업혁명 교육 진흥에 관한 사항을 규정했다.

조례안의 주요 내용으로는 교육 진흥을 위한 교육감의 책무와 4차 산업혁명 교육 환경 조성에 필요한 지원 협력 체계 구축에 관한 사항을 포함했다.

김경자 의원은 “인공지능 기반의 지능 혁명이 주가 되는 제4차 산업혁명 시대에 발맞춰 교육계에서도 영상, 이미지, 실감 디지털 자료 등을 다양하게 수집하고 개발해 트랜드를 반영하는 교육이 이뤄져야 한다”고 주장하며 4차 산업혁명 교육의 중요성을 강조했다.

이어 그는 “미래 인재를 양성하는 교육이 다른 분야보다 앞서나가야 한다”며 “지능정보사회의 소양을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 환경을 조성해야 한다는 소명을 가지고 아이들이 계속해서 다양한 교육을 체험할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 이 조례안은 오는 24일 열리는 전남도의회 제348회 본회의에 상정될 예정이다.

