김정희 전남도의원, 교육청 화재 피난 기구 설치 기반 마련

화재 대피 체험 훈련 환경조성 기대

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 화재로부터 학생과 교직원의 생명을 보호하기 위해 피난 기구 설치와 실습 체험 위주의 교육 훈련을 위한 지원 근거가 마련된다.

김정희 전남도의회 의원이 3일, 대표 발의한 ‘전라남도교육청 화재 피난 기구 설치 및 지원 조례안’이 제348회 정례회 교육위원회 심의를 통과했다.

3일 전남도의회에 따르면 이번 조례 주요 내용은 유치원과 각급 학교를 포함한 교육기관에서 화재 발생 시 학생과 교직원이 신속하고 안전하게 대피할 수 있도록, 시설 여건과 피난 환경 등을 고려해 피난 기구를 갖출 수 있도록 규정했다.

특히, 화재 발생에 대비해 학생과 교직원이 효과적으로 대피할 수 있도록 체험 훈련을 위한 피난 기구를 별도로 설치해 실습과 체험 위주의 화재대피 훈련을 할 수 있도록 했다.

김정희 의원은 “우리 아이들과 교직원을 위해 안전하고 실질적인 체험 훈련 환경이 조성될 수 있도록 적극 노력할 것” 이라면서, “매년 학교에서 크고 작은 화재가 발생하고 있어 조례 제정을 계기로 보다 체계적인 화재 대피 대응책이 마련되길 기대한다”고 덧붙였다.

한편, 소방청 화재 통계상 전남지역 학교에서 발생한 화재 건수는 2015년 6건, 2016년 9건, 2017년 5건, 2018년 5건 2019년 15건으로 최근 5년간 40건의 크고 작은 화재가 매년 끊임없이 발생하고 있다.

