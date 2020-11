앤트그룹 상하이ㆍ홍콩 동시 상장 연기

中 금융당국, 마윈 등 앤트그룹 경영진 면담후 결정…상장 무기한 연기 가능성도

알리바바 창업자이자 앤트그룹 최대주주인 마윈의 금융당국 비판과 무관하지 않는 듯

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 세계 최대 규모의 기업공개(IPO)를 진행중인 중국 알리바바 금융 자회사인 앤트그룹의 상하이(과학혁신판) 및 홍콩 상장이 잠정 연기됐다.

상하이 및 홍콩 증권거래소는 3일 공고문을 통해 오는 5일로 예정됐던 앤트그룹의 과학혁신판 상장을 잠정 중단한다고 밝혔다.

이번 잠정 중단과 관련, 상하이 및 홍콩 거래소는 중국 중앙은행인 인민은행과 증권감독관리위원회, 은행관리감독위원회, 외환관리국 4개 기관이 앤트그룹 경영진과의 예약 면담과 관련이 있다고 덧붙였다.

중국 금융당국은 지난 2일 알리바바 창업자이자 앤트그룹의 최대 주주인 마윈과 징셴둥 앤트그룹 회장, 후샤오밍 앤트그룹 사장 등 주요 경영진을 불러 예약 면담을 진행한 바 있다.

중국에서 '웨탄(豫談)'이라고 부르는 예약 면담은 정부 기관이 감독 대상 기관 관계자들이나 개인을 불러 공개적으로 질타하고 요구 사항을 전달하는 자리다. 일종의 군기잡기다.

상하이 및 홍콩 거래소는 이번 사안을 '중대한 사건'으로 규정하면서 이번 사건으로 앤트그룹이 상장 조건에 부합하지 않을 수도 있다고 밝혔다.

상하이 및 홍콩 거래소는 이번 앤트그룹 상장 연기 기한을 명시하지 않아 무기한 연기될 가능성도 배제할 수 없다.

또 이번 조치가 관련 규정에 따른 것이며, 이 규정에 따라 앤트그룹은 관련 사실을 공고해야 한다고 덧붙였다.

앞서 마윈은 지난달 24일 상하이에서 열린 '와이탄 금융서밋' 기조연설에서 "금융 규제 당국이 혁신을 억누르고 있다"면서 "과거와 같은 방식으로 미래를 관리할 수 없는 만큼 중국도 혁신을 수용하는 제도를 추진해야 한다"고 말한 바 있다.

그는 이어 "중국 금융 시스템은 건전성의 문제가 아니라 은행 등 금융기관이 제 역할을 하지 않는 기능 부재가 문제"라고 했다. 이는 중국 대형 국유 은행들의 담보 대출 관행을 빗댄 것으로 풀이된다.

당시 현장에는 왕치산 국가 부주석, 이강 인민은행장 등 중국의 국가급 지도자와 금융 최고위 당국자들이 대거 참석했던 것으로 알려지고 있다.

중국 금융당국은 앤트그룹 경영진 예약 면담에 앞서 온라인 대출에 대한 엄격한 규제 방안을 발표했다. 개인 1인당 대출금액은 30만 위안(한화 5083만원), 기업대출은 100만 위안(1억6900만원)을 초과할 수 없도록 했다. 연체 등 신용불량자 양산을 우려한 조치다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr