아이돌·배우들도 사랑한 박지선…이틀째 빈소 조문 행렬

[아시아경제 김봉주 기자] 남을 낮추지 않는 편안한 개그를 추구해 어디서나 사랑받았던 개그맨 고(故) 박지선에 대한 추모가 이틀째 이어지고 있다.

동료·선후배 희극인들의 조문 행렬이 끊이지 않고 있다.

3일 목동 이대목동병원 장례식장에 차려진 빈소에는 개그맨 유재석, 지석진, 김미화, 임하룡, 김수용, 최양락-팽현숙 부부, 홍록기, 이국주, 조세호, 김영철, 박영진, 윤성호 등 동료 희극인들의 발길이 이어졌다.

박지선이 오래 몸 담았던 KBS 2TV '개그콘서트' 식구들인 박성광, 김민경, 김원효, 정명훈 등이 빈소를 찾아 애통해했다.

그룹 샤이니의 키와 같은 일부 아이돌 스타를 비롯해 힙합 듀오 마이티 마우스의 상추와 쇼리 등도 빈소를 찾아와 추모했다.

장례식장 앞에는 동료 연예인을 포함한 방송 관계자가 보낸 수많은 조화가 놓였다.

선배 개그맨 김대희, 김준호부터 배우 한지민, 조인성, 김민정, 유준상-홍은희 부부, 백종원 더본 코리아 대표, 헤어디자이너 차홍, 양승동 KBS 사장, 김명중 EBS 사장까지 조화를 보내 애도의 마음을 드러냈다.

고인과 절친했던 안영미, 김신영, 정선희, 정경미 등은 이날 예정됐던 라디오 방송에 불참하기도 했다.

개그맨 김태균은 이날 오후 방송된 SBS 라디오 파워FM '두시 탈출 컬투쇼'에서 "어제 믿고 싶지 않았던 일이 있었다. 오늘은 묵묵하게 힘을 내보겠다"며 슬픔을 드러냈다.

온라인에서도 추모 물결이 이어지고 있다. 이낙연 더불어민주당 대표도 이날 페이스북을 통해 "덕분에 우리들이 행복했다. 11월 3일, 오늘이 고인의 생일이라고 한다. 고통 없는 곳에서 부디 편안하기를 기원한다"며 추모했다.

박지선은 전날 서울 마포구 자택에서 모친과 함께 숨진 채 발견됐다. 현장에는 박지선의 모친이 작성한 것으로 유서성 메모가 발견됐다. 경찰은 유족 의사를 고려해 부검을 하지 않기로 했다.

발인은 오는 5일 오전 7시로 예정됐다.

※정신적 고통 등 주변에 말하기 어려워 전문가 도움이 필요하다면 자살예방상담전화(1393), 자살예방핫라인(1577-0199), 희망의 전화(129), 생명의 전화(1588-9191), 청소년 전화(1388) 등에서 24시간 상담을 받을 수 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr