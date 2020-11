"우리나라 가장 위험한 시기 오고 있다" 폭력사태 대비 나선 美

美 NYT "이번 대선 이후 수주일, 남북전쟁 이후 가장 위험"

상점 쇼윈도에 나무 합판, 경찰‥·FBI 공조 까지

[아시아경제 임주형 기자] 미국 대통령 선거를 둘러싸고 도널드 트럼프 대통령과 조 바이든 민주당 후보 지지자들의 갈등이 깊어지고 있다. 일부 도시에서는 선거 기간 폭력사태가 일어날 것을 우려해 '나무벽'을 세우는 풍경도 보였다.

2일(현지시간) CNN, 로스앤젤레스타임스 등 미 현지 매체들은 지난 1일 미국 버지니아주 리치먼드에서 시민들의 충돌을 막기 위해 경찰이 출동하는 일이 벌어졌다고 보도했다.

보도에 따르면 트럼프 대통령 지지자들은 자신들이 리 장군 동상에 접근하지 못하도록 막는 주민들을 향해 후추가루 스프레이, 총 등으로 위협을 한 것으로 전해졌다.

리 장군은 미 남북전쟁 당시 남부군을 이끌었던 장군으로, 일부 백인 우월주의자 그룹은 리 장군을 우상시하는 것으로 알려졌다.

양측 지지자들 간 긴장이 고조되면서 충돌에 이른 사건은 이번 만이 아니다.

지난달 31일에는 캔자스주 한 도시에서 트럼프 대통령 지지자가 지지 팻말을 훼손한 남성 3명에게 총을 발사, 1명이 중상을 입는 사건이 벌어졌다.

30일에는 텍사스주 한 고도로에서 트럼프 지지자들이 민주당 유세 버스 6~7대를 에워싸는 바람에 민주당 의원들이 유세를 취소해야 했다.

지난 1일 미 '뉴욕타임스'(NYT)는 '우리나라의 가장 위험한 수주일이 기다리고 있다'는 제목의 칼럼에서 "이번 대선 이후 다가올 수주일 동안 우리는 남북전쟁 이후 가장 위험한 시기를 보내게 될 것이다"라고 경고했다.

이어 "만일 트럼프 대통령이 대선에서 패배하면, 그는 결코 이를 받아들이지 않을 것이다. 그리고 그는 여전히 대통령 지위를 유지하고 권력을 휘두를 수 있다"며 "그의 지지자들은 이 대선을 누군가가 훔쳐간 것으로 받아들일 것이다. 이것이 트럼프가 지난 몇달 간 심어 온 씨앗이다"라고 설명했다.

매체는 이미 미국 국민들이 폭력에 대비하고 있다고 전했다. 매체에 따르면 미 경찰은 연방수사국(FBI) 등과 협력해 미국에서 일어나는 어떤 대규모 폭력 사태에도 대응할 수 있도록 대응 체계를 준비하고 있다.

그런가 하면 은행, 아파트 등은 나무벽으로 건물 외관, 창문 등을 보강하며 폭력 사태 대비에 착수했다.

상점가들도 비상이 걸렸다. 앞서 미국 상점들은 지난 5월 조지 플로이드 사망 사건 이후 불거진 대규모 폭동으로 인해 큰 피해를 입은 바 있다. 상점들은 선거 이후 일부 지지자들이 폭력 사태를 일으킬 것을 우려해 쇼윈도를 합판으로 막는 등 조처를 취하고 있는 것으로 전해졌다.

특히 대형마트인 '월마트'는 총기난사 사건이 벌어질 것을 우려, 지난달 29일부터 진열대에서 총기류를 치운 상태다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr