[아시아경제 김봉주 기자] 티캐스트 E채널 '노는 언니' 3일 방송에서는 언니들이 서효원이 살았던 안강 마을을 방문하는 모습이 공개됐다.

다같이 모여 도시락을 먹던 중 박세리가 던진 도핑테스트 화두에 언니들이 저마다 도핑테스트 에피소드를 풀어놓았다.

이날 뉴페이스로 수학여행에 동행한 탁구 선수 서효원은 점점 거침없이 도핑테스트 받는 이야기를 하며 언니들의 공감을 한 몸에 받았다.

서효원은 검사관이 지켜보는 앞에서 소변을 봐야한다는 것이 민망했지만 요즘엔 너무 많이 한 탓에 아무렇지 않게 검사에 임한다고 말했다.

