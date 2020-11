[아시아경제 전진영 기자] 3일 유럽증시는 미국 대선을 앞두고 상승세로 출발했다.

이날 오후 5시 40분(한국시간) 현재 영국의 FTSE100 지수는 전거래일대비 62.61포인트 오른 5717.58에 거래됐고, 독일의 DAX30 지수는 80.55포인트 상승한 11868.83, 프랑스의 CAC40 지수는 49.63포인트 오른 4740.77을 기록했다. 이탈리아 FTSE MIB 지수는 133.03포인트 높아진 18533.36에 거래되고 있다.

범유럽지수인 유로스톡스50 지수는 24.33포인트(0.81%) 상승한 3043.87에 거래됐다.

