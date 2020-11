TSㆍJDX 히어로즈, PBA 팀리그 단독 1위…모랄레스, 이미래 혼합 복식 무패 행진

TSㆍJDX 히어로즈가 ‘신한금융투자 PBA 팀리그(이하 ‘PBA 팀리그’)’ 승점 32점을 기록하며 4라운드를 단독 1위로 마무리했다.

TSㆍJDX 히어로즈는 PBA 팀리그 4라운드 마지막 상대로 SK렌터카 위너스와 만났다. 경기 초반 잠시 주춤했었으나 세트 혼합 복식에서 승리를 거두며 분위기를 반전시켰다. TSㆍJDX 히어로즈의 로빈슨 모랄레스(콜롬비아), 이미래와 SK렌터카 위너스의 김형곤, 임정숙이 혼합 복식에서 맞붙었다. 혼합 복식 무패를 기록해온 양 팀 선수들은 세트 시작부터 치열한 경쟁을 펼쳤다.

‘혼합 복식 최강조’로 불리는 TSㆍJDX 히어로즈의 로빈슨 모랄레스, 이미래가 경기 시작 후 연속 득점을 거두며 파죽지세로 상대 팀을 어렵게 만들었다. 세트 후반에는 김형곤, 임정숙의 추격을 허용했지만, 15:14로 짜릿한 승리를 맛봤다.

추격의 발판을 마련하며 팀 분위기를 되살린 TSㆍJDX 히어로즈는 5세트부터 승승장구하였다. 5세트 남자 단식은 김남수가 15:7로 승리하였고, 마지막 6세트는 TSㆍJDX 히어로즈의 캡틴 정경섭이 SK렌터카 위너스 고상운을 11:5로 이기며 3:3 무승부로 경기를 마무리하였다. 이 경기로 TSㆍJDX 히어로즈는 승점 1점을 추가한 32점으로 단독 1위를 지킨 것은 물론, 라운드 마지막 경기 무패 기록도 이어가게 되었다.

경기 종료 후 TSㆍJDX 히어로즈의 김남수는 “승리 못지않은 무승부였던 것 같다. 1~3세트를 아쉽게 패하였다. 3:3 무승부로 경기를 끝내기 위하여 팀원들 모두 서로 응원하고 격려하였다”라고 승리 소감을 말하며 “팀 리그는 개인이 아닌 한 팀이 되어 경기를 치르기 때문에 매 순간 중요하고 긴장감도 더욱 고조된다. 모든 팀이 다 어려운 상대지만 앞으로 남은 5~6라운드에는 어떤 팀을 만나도 무조건 이기겠다는 각오로 임할 것”이라는 포부를 밝혔다.

PBA 4라운드까지 종료된 현재 TSㆍJDX 히어로즈의 로빈슨 모랄레스가 66.7%의 승률로 김남수와 함께 전체 1위에 올랐다. 특히 로빈슨 모랄레스와 함께 혼합 복식 무패 행진을 이어가는 ‘한국 여자 당구의 미래’ 이미래도 SK렌터카 위너스와의 4라운드 마지막 경기에서 1승을 추가하여 24승으로 승수 전체 1위를 지켰다.

TSㆍJDX 히어로즈 구단주인 TS트릴리온 장기영 대표는 “단독 1위 팀의 저력을 보여준 극적인 승부였다”라고 승리 소감을 말하며 “TSㆍJDX 히어로즈의 선수들은 팀원들을 항상 큰 소리로 응원하고 격려해 준다. PBA 팀리그 4라운드 마지막 경기는 개개인이 아닌 한 팀으로 매 경기를 펼치는 TSㆍJDX 히어로즈 선수들의 결속력이 잘 드러난 경기였다”라고 말하였다.

한편, TS트릴리온은 1,000만 탈모인들이 더 이상 탈모 때문에 고민하지 않길 바라는 숭고한 마음과 염원을 담은 TS트릴리온의 대표 브랜드 ‘TS샴푸’에 이어 ‘TS마스크’를 선보였다. ‘TS마스크’는 이윤추구 보다 국민 건강을 최우선 가치로 지향하는 TS트릴리온의 신념을 담았으며 식약처 허가를 완료한 KF94 등급과 KF-AD, 다회용 마스크, 덴탈 마스크 등 6종으로 구성되었다.

TS트릴리온은 ‘TS샴푸’를 대표 브랜드로 헤어 케어, 기능성 화장품, 헬스&리빙 및 건강기능식품 등 사업 다각화를 통하여 바이오헬스케어 전문기업으로 확고하게 자리매김하고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr