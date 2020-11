美 대선 첫 개표지 뉴햄프셔 2개 마을서 트럼프 첫 승

딕스빌 노치·밀스필드 개표…트럼프 16-바이든 10

[아시아경제 권재희 기자] 미국 대통령선거의 첫개표지인 뉴햄프셔 북부 2개 마을서 공화당 도널드 트럼프 대통령이 첫 승리를 거머쥐었다.

3일(현지시간) AP통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 0시(한국시간 오후 2시) 딕스빌 노치, 밀스필드 등 2곳에서 16표를 얻어 조 바이든 민주당 대선후보(10표)를 6표 차이로 앞섰다.

트럼프 대통령은 밀스필드서 16표 대 5표로 이겼지만, 딕스빌 노치에서선 바이든 후보가 5표를 모두 가져갔다.

뉴햄프셔주는 주민 100명 미만의 지자체는 자정에 투표를 시작해 결과를 바로 공개하도록 하고 있다.

이 규정에 따라 딕스빌 노치와 하츠 로케이션, 밀스필드 등 3곳이 자정 투표를 일종의 전통처럼 지켜왔지만, 올해는 하츠 로케이션은 빠졌다.

딕스빌 노치는 존 F.케네디 민주당 후보와 리처드 닉슨 공화당 후보가 맞붙은 1960년부터 60년간 대선의 첫 테이프를 끊는 곳으로 유명하다.

딕스빌 노치는 1968년, 2008년, 2016년 등 세 차례 민주당 후보가 승리하고 2012년 공화당과 민주당 후보가 동률을 이룬 것을 제외하면 모두 공화당 후보가 이겼다.

그러나 올해 바이든 후보가 승리하면서 지난 2016년 대선에 이어 두 번 연속 민주당 후보가 승리를 거머쥔 곳이 됐다.

밀스필드는 이날 사회적 거리두기를 지키기 위해 기표소 수를 줄였다. 밀스필드에는 공화당 지지라고 등록한 유권자가 16명 있고, 민주당 지지층과 무당파라고 등록한 유권자가 각각 3명 있지만, 이날 투표에는 21명이 참여했다.

유권자가 48명인 하츠 로케이션은 1948년 첫 투표를 하는 곳으로 유명했으나 1960년 지나친 언론 노출을 이유로 중단한 바 있다. 그러다 1996년부터 다시 자정투표 행렬에 가세했다. 올해는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행 탓에 자정투표 대신 오전 11시부터 오후 7시까지 투표를 진행키로 했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr