【무료추천】 정말 정확한 美 대선 수혜주, 무료로 짚어드립니다

미국 대선이 미국 전역에서 열림에 따라 앞으로의 전망에 대해 전문가들이 귀촉을 기울이고 있다. 높은 사전투표율로 인해 바이든을 유력하게 보고 있지만 지난 대선과 마찬가지로 샤이 트럼프의 부각을 배재할 수 없는 분위기이다.

한치 앞도 볼 수 없는 상황인 만큼 향후 개표 진행상황에 따라 관련주들의 희비 역시 크게 엇갈릴 전망이다. 이에 따라 주식정보제공 전문기업 데이드투자그룹에서는 각 후보가 당선될 경우를 상정해 지금 잡아야할 테마들을 꼽아 보았다.

1. 바이든 관련주

조 바이든의 경우 신재생에너지에만 5조 달러를 투입하겠다는 야심찬 계획을 내세웠다. 반면, 교토의정서의 준수를 목표로 삼고 있기 때문에 전통적인 산업은 지고 친환경과 관련된 태양광관련주, 수소차관련주, 전기차관련주 등이 급상승할 가능성이 높다.

2. 트럼프 관련주

트럼프가 당선될 경우 기존 굴뚝산업 기반의 종목들이 다시 한번 뛰어오를 가능성이 높고 미국의 낙후된 인프라를 개선하자하는 의지로 인프라와 밀접한 종목들이 뜰 것으로 보인다. 보호무역을 기초로 자동차관련주, 기계공업관련주, 석유관련주들이 높은 상승율을 기록할 것으로 보인다.

향후 관련주 주가 전망에 대해 자세히 더 알고 싶다면 아래 링크를 통해 데이드투자그룹의 케어매니저과 무료로 상담해보길 바란다.

