문체부, K웹툰 마스크 990명 추첨 제공

[아시아경제 김흥순 기자] 문화체육관광부가 3일 만화의 날을 기념해 우리나라의 인기 웹툰 작가들과 함께 'K웹툰 마스크'를 제작해 증정한다.

K웹툰 마스크를 받으려면 문체부 대표 인스타그램에 방문해 '청소년들에게 마스크 쓰기를 독려하는 문구'와 받고 싶은 K웹툰 마스 참여 작가의 웹툰 작품명을 댓글로 달면 된다. 추첨을 통해 총 990명에게 K웹툰 마스크를 배송한다.

K웹툰 마스크는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 생활방역의 핵심인 마스크 쓰기의 중요성에 대한 인식을 높이고 마스크 착용을 독려하기 위해 기획됐다.

다음웹툰의 ▲ 광진 작가(이태원 클라쓰) ▲ 로즈옹 작가(취향저격 그녀) ▲ 이은재 작가[텐(TEN)]가 재능기부를 통해 참여했다. 웹툰도 즐기고 코로나19도 예방할 수 있도록 다음웹툰 감상권(1만원, 다음웹툰 제공)과 마스크 착용을 돕는 제품도 함께 제공한다.

한재혁 문체부 대변인은 "코로나19 상황에서 세계인의 사랑을 받고 있는 우리 웹툰으로 디자인된 마스크를 통해 문화로 위로받고, 생활방역에도 도움을 줄 수 있기를 기대한다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr