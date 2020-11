과천 지식정보타운 세 단지 특공에만 9만명…오늘 1순위 청약

[아시아경제 김유리 기자] 과천 지식정보타운 내 3개 단지 특별공급 청약에 9만명이 넘는 청약자가 몰렸다.

3일 한국감정원 청약홈에 따르면 전날 특별공급 청약을 받은 과천 푸르지오 오르투스(S1블록·특별공급 243가구), 과천 푸르지오 어울림 라비엔오(S4·221가구), 과천 르센토 데시앙(S5·190가구)에 각각 3만328명, 3만624명, 3만474명이 신청했다.

평균 경쟁률은 과천 르센토 데시앙이 160.4대 1로 가장 높았고 과천 푸르지오 어울림 라비엔오와 과천 푸르지오 오르투스가 각각 138.6대 1, 124.8대 1로 뒤를 이었다.

특별공급 유형 별로는 최근 도입된 생애최초 특별공급에서 경쟁이 보다 치열했다. 과천 르센토 데시앙은 생애최초 특별공급 50가구 모집에 1만6111명이 몰리며 경쟁률이 322.2대 1에 달했다. 과천 푸르지오 어울림 라비엔오와 과천 푸르지오 오르투스도 각각 1만6069명, 1만6051명이 신청해 이 부문에서 각각 277.1대 1, 254.8대 1을 기록했다.

신혼부부 특별공급에서 역시 과천 르센토 데시앙이 161.4대 1을 기록한 데 이어 과천 푸르지오 어울림 라비엔오 140.5대 1, 과천 푸르지오 오르투스 125.8대 1로 100대 1이 훌쩍 넘는 경쟁률을 보였다.

세 단지는 당첨자 발표일이 달라 중복 청약이 가능했으므로 이날 청약자들은 3개 단지에 모두 청약할 수 있었다.

세 단지는 3일 1순위 청약을 접수한다. 분양가상한제가 적용된 이들 단지의 평균 분양가는 3.3㎡당 2400만원 안팎으로 주변 시세 대비 최고 10억원 가량 시세 차익을 기대할 수 있다는 점에서 예비 청약자들의 관심이 큰 상황이다. 전매제한 기간이 10년에 달하나 이미 실수요자 위주로 재편된 청약 시장에서 무주택자, 1주택 갈아타기 수요 등 실수요자들의 관심을 받고 있다. 업계에서는 청약 경쟁률뿐만 아니라 최저 당첨 가점도 크게 뛸 것으로 보고 있다.

